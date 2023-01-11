Перевозчики назвали главную проблему транспортной реформы в Кургане

В Кургане перевозчики ждут от властей удобные графики новых маршрутов

12 января 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Пока перевозчики не могут отказаться от старых маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Главной причиной проблем, которые появились у пассажиров в начале транспортной реформы в Кургане, являются неправильно составленные графики. Об этом URA.RU рассказал председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Самая большая проблема у всех перевозчиков — это графики. По тем графикам, которые сейчас сделаны, просто невозможно ездить. Водителям выполнить их нереально, и для пассажиров они неудобны. Сейчас те перевозчики, которые выиграли конкурсы, не могут уйти со старых маршрутов, которые дублируют новые. Иначе утром люди просто не уедут, потому что новый график начинается в другое время. Пока это не изменится, будет такая ситуация», — объяснил Кимаковский. По его словам, из-за этого не удается вывести на линию несколько новых маршрутов. Также он отметил, что те маршруты, на обслуживание которых еще не подписаны контракты, тоже не получится выпустить на линию, пока не появятся нормальные графики. Перевозчики ждут, когда специалисты МКУ «Транспортное управление» подготовят оптимальные графики. После появления удобных графиков, по словам Кимаковского, жалоб от жителей будет меньше. «В настоящее время на ряде маршрутов проводится корректировка расписания движения с учетом обращения жителей города и режимов работы предприятий», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана. Новые маршруты в Кургане ввели 3 января. По плану, 40 новых маршрутов постепенно заменят 51 старый. При этом за первую неделю действия реформы жители региона оставили более 500 жалоб, связанных с работой автобусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главной причиной проблем, которые появились у пассажиров в начале транспортной реформы в Кургане, являются неправильно составленные графики. Об этом URA.RU рассказал председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Самая большая проблема у всех перевозчиков — это графики. По тем графикам, которые сейчас сделаны, просто невозможно ездить. Водителям выполнить их нереально, и для пассажиров они неудобны. Сейчас те перевозчики, которые выиграли конкурсы, не могут уйти со старых маршрутов, которые дублируют новые. Иначе утром люди просто не уедут, потому что новый график начинается в другое время. Пока это не изменится, будет такая ситуация», — объяснил Кимаковский. По его словам, из-за этого не удается вывести на линию несколько новых маршрутов. Также он отметил, что те маршруты, на обслуживание которых еще не подписаны контракты, тоже не получится выпустить на линию, пока не появятся нормальные графики. Перевозчики ждут, когда специалисты МКУ «Транспортное управление» подготовят оптимальные графики. После появления удобных графиков, по словам Кимаковского, жалоб от жителей будет меньше. «В настоящее время на ряде маршрутов проводится корректировка расписания движения с учетом обращения жителей города и режимов работы предприятий», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана. Новые маршруты в Кургане ввели 3 января. По плану, 40 новых маршрутов постепенно заменят 51 старый. При этом за первую неделю действия реформы жители региона оставили более 500 жалоб, связанных с работой автобусов.