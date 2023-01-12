12 января 2023

В ХМАО ищут трезвых вальщиков леса на зарплату в 250 тысяч

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Достопримечательности Пермского края, музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, рубка леса, вырубка леса, дрова, природа, лесоповал, лестничество
Работодатель ищет оператора на гусеничный харвестер Фото:

В ХМАО ищут операторов на лесозаготовительный комбайн на зарплату в 250 тысяч рублей. Одно из главных требований в вакансии — трезвость работника. Вакансия опубликована на сайте «Авито».

«Требуется оператор на гусеничный харвестер. Зарплата 90 000 — 250 000 рублей. Требования: ответственный подход к работе. Обязанности: взаимодействие с персоналом на заготовке, контроль технического состояния техники. Трезвый подход к работе (во всех смыслах трезвый)», — говорится в объявлении.

Претенденту обещают стабильную зарплату при условии, что тот будет ответственно выполнять свои обязанности. Метод работы — вахтовый, расходы на проживание сотрудника работодатель возьмет на себя.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут фасовщиков на производство чая в Москве. За вахту работникам обещают платить более 150 тысяч.

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В ХМАО ищут операторов на лесозаготовительный комбайн на зарплату в 250 тысяч рублей. Одно из главных требований в вакансии — трезвость работника. Вакансия опубликована на сайте «Авито». «Требуется оператор на гусеничный харвестер. Зарплата 90 000 — 250 000 рублей. Требования: ответственный подход к работе. Обязанности: взаимодействие с персоналом на заготовке, контроль технического состояния техники. Трезвый подход к работе (во всех смыслах трезвый)», — говорится в объявлении. Претенденту обещают стабильную зарплату при условии, что тот будет ответственно выполнять свои обязанности. Метод работы — вахтовый, расходы на проживание сотрудника работодатель возьмет на себя. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут фасовщиков на производство чая в Москве. За вахту работникам обещают платить более 150 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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