В ХМАО ищут трезвых вальщиков леса на зарплату в 250 тысяч

Работодатель ищет оператора на гусеничный харвестер Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ХМАО ищут операторов на лесозаготовительный комбайн на зарплату в 250 тысяч рублей. Одно из главных требований в вакансии — трезвость работника. Вакансия опубликована на сайте «Авито».

«Требуется оператор на гусеничный харвестер. Зарплата 90 000 — 250 000 рублей. Требования: ответственный подход к работе. Обязанности: взаимодействие с персоналом на заготовке, контроль технического состояния техники. Трезвый подход к работе (во всех смыслах трезвый)», — говорится в объявлении.

Претенденту обещают стабильную зарплату при условии, что тот будет ответственно выполнять свои обязанности. Метод работы — вахтовый, расходы на проживание сотрудника работодатель возьмет на себя.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут фасовщиков на производство чая в Москве. За вахту работникам обещают платить более 150 тысяч.