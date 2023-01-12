В тюменской полиции раскрыли причину волны увольнений сотрудников

Волна увольнений в Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте связана с ротацией кадров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. Ранее агентство писало о том, что из тюменского подразделения ведомства массово уходят сотрудники рядового состава.
«Ротация кадрового состава в управлении на транспорте МВД России по УрФО и его линейных подразделениях проходит постоянно, это естественный процесс: на службу приходят новые сотрудники; сотрудники, имеющие право на пенсию, выходят на заслуженный отдых; желающие уволиться по собственной инициативе проходят процедуру увольнения в соответствии с действующим законодательством. В Тюменском ЛО МВД России на транспорте имеются вакантные должности, так же как и в других подразделениях управления», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
Там добавили, что за переработку сотрудники Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте получают доплату. Это касается работы в ночное время, в выходные и праздничные дни.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте началась волна увольнений. По данным источников агентства, сотрудники рядового состава уходят из ведомства из-за слишком напряженного графика работы.
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Волна увольнений в Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте связана с ротацией кадров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. Ранее агентство писало о том, что из тюменского подразделения ведомства массово уходят сотрудники рядового состава. «Ротация кадрового состава в управлении на транспорте МВД России по УрФО и его линейных подразделениях проходит постоянно, это естественный процесс: на службу приходят новые сотрудники; сотрудники, имеющие право на пенсию, выходят на заслуженный отдых; желающие уволиться по собственной инициативе проходят процедуру увольнения в соответствии с действующим законодательством. В Тюменском ЛО МВД России на транспорте имеются вакантные должности, так же как и в других подразделениях управления», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. Там добавили, что за переработку сотрудники Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте получают доплату. Это касается работы в ночное время, в выходные и праздничные дни. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте началась волна увольнений. По данным источников агентства, сотрудники рядового состава уходят из ведомства из-за слишком напряженного графика работы.