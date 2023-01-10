В тюменской полиции началась волна увольнений

11 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте стали чаще писать заявления на увольнение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте начался отток кадров рядового состава. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Началась новая волна увольнений. Что-то похожее уже было в середине 2022 года, но тогда людям просто не давали увольняться с работы. Сейчас ситуация повторяется. Как будет действовать руководство и удерживать сотрудников — вопрос открытый. Но сейчас, да, многие либо пишут заявления на увольнения, либо планируют сделать это в ближайшее время, потому что просто устали», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что наибольшая текучка кадров наблюдается среди сотрудников, которые работают, непосредственно, на тюменском ЖД-вокзале. «На вокзале уже давно усилены меры безопасности: увеличено количество смен, график дежурств стал плотнее. А это — дополнительная нагрузка на ребят. Которая если и компенсируется, то чисто символически», — добавил инсайдер URA.RU. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте негласно запретили увольняться.

В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте начался отток кадров рядового состава. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Началась новая волна увольнений. Что-то похожее уже было в середине 2022 года, но тогда людям просто не давали увольняться с работы. Сейчас ситуация повторяется. Как будет действовать руководство и удерживать сотрудников — вопрос открытый. Но сейчас, да, многие либо пишут заявления на увольнения, либо планируют сделать это в ближайшее время, потому что просто устали», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что наибольшая текучка кадров наблюдается среди сотрудников, которые работают, непосредственно, на тюменском ЖД-вокзале. «На вокзале уже давно усилены меры безопасности: увеличено количество смен, график дежурств стал плотнее. А это — дополнительная нагрузка на ребят. Которая если и компенсируется, то чисто символически», — добавил инсайдер URA.RU. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте негласно запретили увольняться.