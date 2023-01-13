Военный аналитик Михайлов: Запад начнет толкать Украину к переговорам в конце зимы

14 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

У Запада заканчивается оружие для Украины, сказал Александр Михайлов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В конце зимы Запад начнет настаивать, чтобы Киев пошел на переговоры. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Я вполне допускаю мысль, что в ближайшие недели, до окончания зимнего периода военных действий, коллективный Запад будет давить на Киев с требованием начать какие-то переговоры, хотя бы по заморозке самого военного конфликта. Вполне возможно, что инициативу проявит Вашингтон, который, в принципе, сам заинтересован аккуратно выйти из украинского кейса, потому что вооружение в Европе заканчивается, а собирать его по всему миру становится сложно», — сказал Александр Михайлов. По его словам, Запад разочарован происходящим на Украине. «За 11 месяцев спецоперации все поставленные вооружения так и не помогли помочь ВСУ начать уверенное контрнаступление. Все, что обещалось коллективным Западом, не произошло. Так что, я думаю, там разочарование весьма серьезное. Они прекрасно понимают, что зайти за красные линии и начать поставлять дальнобойные ракеты или наступательные стратегические вооружения они не могут. Потому что нарвутся на ядерный конфликт с Россией. А оружие оперативно-тактического назначения уже заканчивается, и оно не приносит тот военный эффект, которого так хотел добиться коллективный Запад. Они в серьезном тупике и полном непонимании завтрашнего дня», — отметил эксперт. По его словам, такой вариант развития событий избавит Россию от необходимости вводить войска в Херсон и Запорожье. «Россия взяла в свой состав эти регионы, и задачу по их освобождению необходимо выполнять. Наверное, в перспективе нам придется двигаться в юго-западном направлении. Это все произойдет, если киевский режим либо сам не пойдет на политические переговоры, либо кураторы киевского режима не надавят на него и не заставят офис Зеленского подписать соответствующие бумаги о демилитаризации украинской армии, смене политического курса на нейтральный статус Украины», — объяснил эксперт. Решение вывести войска из Херсона было принято 9 ноября. Это было необходимо для сохранения жизней военнослужащих и мирных жителей. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что армия вернется в оккупированный ВСУ город. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце зимы Запад начнет настаивать, чтобы Киев пошел на переговоры. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Я вполне допускаю мысль, что в ближайшие недели, до окончания зимнего периода военных действий, коллективный Запад будет давить на Киев с требованием начать какие-то переговоры, хотя бы по заморозке самого военного конфликта. Вполне возможно, что инициативу проявит Вашингтон, который, в принципе, сам заинтересован аккуратно выйти из украинского кейса, потому что вооружение в Европе заканчивается, а собирать его по всему миру становится сложно», — сказал Александр Михайлов. По его словам, Запад разочарован происходящим на Украине. «За 11 месяцев спецоперации все поставленные вооружения так и не помогли помочь ВСУ начать уверенное контрнаступление. Все, что обещалось коллективным Западом, не произошло. Так что, я думаю, там разочарование весьма серьезное. Они прекрасно понимают, что зайти за красные линии и начать поставлять дальнобойные ракеты или наступательные стратегические вооружения они не могут. Потому что нарвутся на ядерный конфликт с Россией. А оружие оперативно-тактического назначения уже заканчивается, и оно не приносит тот военный эффект, которого так хотел добиться коллективный Запад. Они в серьезном тупике и полном непонимании завтрашнего дня», — отметил эксперт. По его словам, такой вариант развития событий избавит Россию от необходимости вводить войска в Херсон и Запорожье. «Россия взяла в свой состав эти регионы, и задачу по их освобождению необходимо выполнять. Наверное, в перспективе нам придется двигаться в юго-западном направлении. Это все произойдет, если киевский режим либо сам не пойдет на политические переговоры, либо кураторы киевского режима не надавят на него и не заставят офис Зеленского подписать соответствующие бумаги о демилитаризации украинской армии, смене политического курса на нейтральный статус Украины», — объяснил эксперт. Решение вывести войска из Херсона было принято 9 ноября. Это было необходимо для сохранения жизней военнослужащих и мирных жителей. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что армия вернется в оккупированный ВСУ город.