Сальдо заявил о намерении вернуть Херсон и Николаев под контроль ВС РФ

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Сальдо заявил, что Россия вернется в Херсон в этом году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия вернется в оккупированный Херсон. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он также отметил, что Николаев ждет возвращения в состав своей Родины.

«Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас временно оккупирован. Это желание есть. Как говорит практика, если чего-то хочешь, тебе поможет вся Вселенная. Мы вернемся», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Крым 24». Он также отметил, что россияне смогут вернуться в Херсон уже в этом году.

Бывший командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин заявил 9 ноября о решении вывести ВС РФ из Херсона. Такое решение было принято для сохранения жизней военнослужащих и мирных жителей, так как Украина могла ударить по Каховской ГЭС, что привело бы к затоплению территории.

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Российская армия вернется в оккупированный Херсон. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он также отметил, что Николаев ждет возвращения в состав своей Родины. «Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас временно оккупирован. Это желание есть. Как говорит практика, если чего-то хочешь, тебе поможет вся Вселенная. Мы вернемся», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Крым 24». Он также отметил, что россияне смогут вернуться в Херсон уже в этом году. Бывший командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин заявил 9 ноября о решении вывести ВС РФ из Херсона. Такое решение было принято для сохранения жизней военнослужащих и мирных жителей, так как Украина могла ударить по Каховской ГЭС, что привело бы к затоплению территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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