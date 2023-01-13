Общественники помогут выполнить задание Путина по выборам

13 января 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Общественная организация вызвалась помочь с исполнением поручения Путина Фото: Марина Молдавская © URA.RU Эксперты ассоциации «Независимые общественный мониторинг» (НОМ) вызвались разработать предложения по развитию механизмов общественного контроля на выборах всех уровней. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НОМ. Поручение о разработке таких механизмов дал президент России Владимир Путин. «Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность доверия граждан к выборам. […] Роль общественного контроля в этой сфере крайне высока. Со своей стороны, Ассоциация „Независимый общественный мониторинг“, имеющая большой опыт организации общественного наблюдения на выборах и их экспертного сопровождения, готова активно включиться в процесс обсуждения и выработки предложений по дальнейшему развитию механизмов общественного контроля на выборах всех уровней», — заявил председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ при президенте РФ Александр Брод. Он также отметил важное значение соблюдения законодательства для обеспечения прозрачности процедуры выборов. Ассоциация НОМ отметила, что поручение президента России имеет большое значение для наблюдателей и экспертного сообщества, которые занимались развитием института общественных наблюдателей на протяжении пяти лет, с момента создания ассоциации. У российского общества есть запрос на поддержку института независимых наблюдателей, и сейчас он реализуется на высшем уровне. Ранее Владимир Путин поручил Центризбиркому и уполномоченным по правам человека рассмотреть возможность разработки механизмов для усиления общественного контроля на выборах всех уровней. Соответствующее поручение должно быть выполнено к июлю текущего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эксперты ассоциации «Независимые общественный мониторинг» (НОМ) вызвались разработать предложения по развитию механизмов общественного контроля на выборах всех уровней. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НОМ. Поручение о разработке таких механизмов дал президент России Владимир Путин. «Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность доверия граждан к выборам. […] Роль общественного контроля в этой сфере крайне высока. Со своей стороны, Ассоциация „Независимый общественный мониторинг“, имеющая большой опыт организации общественного наблюдения на выборах и их экспертного сопровождения, готова активно включиться в процесс обсуждения и выработки предложений по дальнейшему развитию механизмов общественного контроля на выборах всех уровней», — заявил председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ при президенте РФ Александр Брод. Он также отметил важное значение соблюдения законодательства для обеспечения прозрачности процедуры выборов. Ассоциация НОМ отметила, что поручение президента России имеет большое значение для наблюдателей и экспертного сообщества, которые занимались развитием института общественных наблюдателей на протяжении пяти лет, с момента создания ассоциации. У российского общества есть запрос на поддержку института независимых наблюдателей, и сейчас он реализуется на высшем уровне. Ранее Владимир Путин поручил Центризбиркому и уполномоченным по правам человека рассмотреть возможность разработки механизмов для усиления общественного контроля на выборах всех уровней. Соответствующее поручение должно быть выполнено к июлю текущего года.