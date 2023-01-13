Bloomberg: Германия близка к решению по отправке танков Leopard на Украину

13 января 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Шольц примет решение о поставке Leopard на Украину на следующей неделе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия примет решение об отправке танков Leopard на Украину на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Уточняется, что решение может касаться как реэкспорта таких танков из других стран, так и собственных поставок из ФРГ. «Теперь есть признаки того, что [канцлер Германии Олаф] Шольц, возможно, готов отказаться от своего первоначального возражения против отправки танков Leopard или позволит таким странам, как Польша и Финляндия, реэкспортировать свои собственные Leopard на Украину, на что требуется согласие Берлина», — передает агентство со ссылкой на чиновников, знакомых с позицией Шольца. Также сообщается, что на Германию усилилось давление о необходимости таких поставок. Ранее сообщалось, что Париж и Варшава оказывают давление на Берлин, чтобы заставить его отправить танки на Украину. Также сообщалось, что решение Шольца о поставках сильно зависит от США: он примет положительное решение, если будет уверен, что США также поддерживают Киев. В то же время военный обозреватель Валерий Литовкин заявил, что применение Украиной таких танков не скажется на ходе спецоперации. Он назвал готовящиеся поставки «каплей в море».

Германия примет решение об отправке танков Leopard на Украину на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Уточняется, что решение может касаться как реэкспорта таких танков из других стран, так и собственных поставок из ФРГ. «Теперь есть признаки того, что [канцлер Германии Олаф] Шольц, возможно, готов отказаться от своего первоначального возражения против отправки танков Leopard или позволит таким странам, как Польша и Финляндия, реэкспортировать свои собственные Leopard на Украину, на что требуется согласие Берлина», — передает агентство со ссылкой на чиновников, знакомых с позицией Шольца. Также сообщается, что на Германию усилилось давление о необходимости таких поставок. Ранее сообщалось, что Париж и Варшава оказывают давление на Берлин, чтобы заставить его отправить танки на Украину. Также сообщалось, что решение Шольца о поставках сильно зависит от США: он примет положительное решение, если будет уверен, что США также поддерживают Киев. В то же время военный обозреватель Валерий Литовкин заявил, что применение Украиной таких танков не скажется на ходе спецоперации. Он назвал готовящиеся поставки «каплей в море».