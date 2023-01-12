Военный обозреватель Литовкин: поставки танков Leopard Украине не скажутся на проведении СВО

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НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк
Польша обещала предоставить Украине танковую роту Leopard Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки танков Leopard Украине не скажутся на проведении спецоперации, поскольку роты техники не хватит для их использования по всему фронту. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским пообещал, что передаст Киеву Вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard. Financial Times сообщил, что Великобритания также отправит ВСУ эту технику.

«Танки Leopard никак не могут поменять расстановку сил. Что такое танковая рота на такую ширину фронта? Это никак не повлияет. Так же как и английские танки, которые собираются поставить. В общем, капля в море на 800 километров фронта», — Виктор Литовкин.

Полковник запаса уточнил, что «Леопарды» могут появиться на поле боя к концу января. «Обучение потребуется, но больших сложностей там не будет. Конечно, есть определенные проблемы, потому что в танках Т-72 был автомат заряжания и три человека экипажа, а в старых танках Leopard — четыре человека и автомата заряжания нет. Какое-то время на обучение потребуется, думаю, недели две для того, чтобы освоиться», — заключил эксперт.

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Поставки танков Leopard Украине не скажутся на проведении спецоперации, поскольку роты техники не хватит для их использования по всему фронту. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Ранее президент Польши Анджей Дуда на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским пообещал, что передаст Киеву Вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard. Financial Times сообщил, что Великобритания также отправит ВСУ эту технику. «Танки Leopard никак не могут поменять расстановку сил. Что такое танковая рота на такую ширину фронта? Это никак не повлияет. Так же как и английские танки, которые собираются поставить. В общем, капля в море на 800 километров фронта», — Виктор Литовкин. Полковник запаса уточнил, что «Леопарды» могут появиться на поле боя к концу января. «Обучение потребуется, но больших сложностей там не будет. Конечно, есть определенные проблемы, потому что в танках Т-72 был автомат заряжания и три человека экипажа, а в старых танках Leopard — четыре человека и автомата заряжания нет. Какое-то время на обучение потребуется, думаю, недели две для того, чтобы освоиться», — заключил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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