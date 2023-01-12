Politico рассказала, как Шольц не может сделать шага без Байдена

Politico: позиция Олафа Шольца по Украине сильно зависит от президента США

12 января 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц не стремится поставлять танки на Украину, но изменить свое решение не в состоянии, пишет Politico Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц сильно зависит от президента США Джо Байдена в вопросах поддержки Украины. Об этом сообщает интернет-газета Politico. «Позиция Олафа Шольца сильно зависит от президента США, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе выступил с заявлением о совместной поставке на Украину немецких и американских БМП», — подчеркивают авторы материала, ссылаясь на заявления чиновников. Также уточняется, что Шольц не стремится поставлять танки на Украину, но изменить свое решение не в состоянии. Также сообщалось, что Франция и Польша усиливают давление на Германию, чтобы вынудить ее поставить обещанные Украине танки Leopard 2. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил поставки этих танков. Также Spiegel сообщал, что Берлин «лихорадочно» ищет обещанные Киеву 40 боевых машин пехоты Marder, пишет RT. Bild сообщает, что большинство опрошенных немцев сочли ошибкой это решение, передают Nation News. США и другие западные страны вовсю оказывают поддержку Украину после того, как РФ начала спецоперацию.

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц сильно зависит от президента США Джо Байдена в вопросах поддержки Украины. Об этом сообщает интернет-газета Politico. «Позиция Олафа Шольца сильно зависит от президента США, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе выступил с заявлением о совместной поставке на Украину немецких и американских БМП», — подчеркивают авторы материала, ссылаясь на заявления чиновников. Также уточняется, что Шольц не стремится поставлять танки на Украину, но изменить свое решение не в состоянии. Также сообщалось, что Франция и Польша усиливают давление на Германию, чтобы вынудить ее поставить обещанные Украине танки Leopard 2. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил поставки этих танков. Также Spiegel сообщал, что Берлин «лихорадочно» ищет обещанные Киеву 40 боевых машин пехоты Marder, пишет RT. Bild сообщает, что большинство опрошенных немцев сочли ошибкой это решение, передают Nation News. США и другие западные страны вовсю оказывают поддержку Украину после того, как РФ начала спецоперацию.