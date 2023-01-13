13 января 2023
12 января 2023

Мэр из ХМАО вручил семьям мобилизованных билеты на концерт московской группы

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Олег Дейнека вручил членам семей мобилизованных билеты на концерт группы «Зверобой» Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека вручил членам семей мобилизованных билеты на благотворительный концерт московской группы «Зверобой». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«В перерыве между заседанием оперативного штаба и круглым столом с директором департамента ЖКХ передал билеты на концерт группы „Зверобой“ семьям наших мобилизованных ребят. Средства, полученные от продажи билетов, направят на помощь военнослужащим», — рассказал Дейнека.

Концерт состоится в воскресенье, 15 января, во Дворце искусств. Начало в 16:00. Жители Мегиона также смогут передать письма для военных. «Зверобой» регулярно выступает перед военнослужащими в госпиталях и военных частях. Во время концертов в городах России группа организует сбор писем для солдат, чтобы потом лично передать их защитникам», — добавил мэр.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО реализуются все государственные и региональные программы мер поддержки семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Кроме того, район разрабатывает и оказывает муниципальные меры поддержки.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября 2022 года, о мобилизационные мероприятия завершились 28 октября. Всего было призвано около 300 тысяч военных из запаса.

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Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека вручил членам семей мобилизованных билеты на благотворительный концерт московской группы «Зверобой». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В перерыве между заседанием оперативного штаба и круглым столом с директором департамента ЖКХ передал билеты на концерт группы „Зверобой“ семьям наших мобилизованных ребят. Средства, полученные от продажи билетов, направят на помощь военнослужащим», — рассказал Дейнека. Концерт состоится в воскресенье, 15 января, во Дворце искусств. Начало в 16:00. Жители Мегиона также смогут передать письма для военных. «Зверобой» регулярно выступает перед военнослужащими в госпиталях и военных частях. Во время концертов в городах России группа организует сбор писем для солдат, чтобы потом лично передать их защитникам», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО реализуются все государственные и региональные программы мер поддержки семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Кроме того, район разрабатывает и оказывает муниципальные меры поддержки. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября 2022 года, о мобилизационные мероприятия завершились 28 октября. Всего было призвано около 300 тысяч военных из запаса.
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