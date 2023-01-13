Мэр из ХМАО вручил семьям мобилизованных билеты на концерт московской группы

Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека вручил членам семей мобилизованных билеты на благотворительный концерт московской группы «Зверобой». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«В перерыве между заседанием оперативного штаба и круглым столом с директором департамента ЖКХ передал билеты на концерт группы „Зверобой“ семьям наших мобилизованных ребят. Средства, полученные от продажи билетов, направят на помощь военнослужащим», — рассказал Дейнека.
Концерт состоится в воскресенье, 15 января, во Дворце искусств. Начало в 16:00. Жители Мегиона также смогут передать письма для военных. «Зверобой» регулярно выступает перед военнослужащими в госпиталях и военных частях. Во время концертов в городах России группа организует сбор писем для солдат, чтобы потом лично передать их защитникам», — добавил мэр.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО реализуются все государственные и региональные программы мер поддержки семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Кроме того, район разрабатывает и оказывает муниципальные меры поддержки.
Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября 2022 года, о мобилизационные мероприятия завершились 28 октября. Всего было призвано около 300 тысяч военных из запаса.
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