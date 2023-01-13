Минюст РФ признал «насравшего на Россию» актера Смольянинова иноагентом

13 января 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

В реестр попали актер Смольянинов и критик Троицкий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Минюст РФ включил в список иностранных агентов ранее выступавшего против России актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства. Согласно данным Минюста, в реестр вместе со Смольяниновым и Троицким также попали активист «штаба Навального» (деятельность движения объявлена экстремистской и запрещена на территории РФ) Сергей Ухов, юрист Анатолий Фурсов, экс-священник Сергей Кирсанов, журналист Александр Шелест, а также общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕС». Обновленный список иноагентов опубликован на сайте министерства. Ранее актер из России Артур Смольянинов высказался о желании встать на сторону Киева, чтобы воевать на поле боя против России. Он также отмечал, что ему «насрать» на состояние РФ после спецоперации на Украине. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Актеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Минюст РФ включил в список иностранных агентов ранее выступавшего против России актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства. Согласно данным Минюста, в реестр вместе со Смольяниновым и Троицким также попали активист «штаба Навального» (деятельность движения объявлена экстремистской и запрещена на территории РФ) Сергей Ухов, юрист Анатолий Фурсов, экс-священник Сергей Кирсанов, журналист Александр Шелест, а также общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕС». Обновленный список иноагентов опубликован на сайте министерства. Ранее актер из России Артур Смольянинов высказался о желании встать на сторону Киева, чтобы воевать на поле боя против России. Он также отмечал, что ему «насрать» на состояние РФ после спецоперации на Украине. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Актеру грозит до 20 лет лишения свободы.