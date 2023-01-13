13 января 2023

Жители района Перми остались без воды в Старый Новый год

В Индустриальном районе Перми из-за аварии отключили холодную воду
© Служба новостей «URA.RU»
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В Индустриальном районе Перми отключили холодную воду Фото:

В Индустриальном районе Перми отключили холодную воду из-за аварии на ул. Карпинского. Ресурс пропал в нескольких микрорайонах на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю от диспетчера ЕДДС г. Перми поступило сообщение о том, что в связи с порывом на водопроводе холодного водоснабжения по адресу: ул. Карпинского, 63 произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Для устранения аварийной ситуации задействовано 5 единиц техники и 13 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.

Ресурс отключили в микрорайонах «Нагорный», «Ераничи», «Авиагородок» и «Роща». Компанией «Новогор-Прикамье» организован подвоз воды жителям. В МЧС людям, у которых отключили холодное водоснабжение, рекомендуют перекрыть краны, задвижки, вентили на водопроводных трубах. О времени завершения восстановительных работ объявят дополнительно, отметили в ведомстве.

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В Индустриальном районе Перми отключили холодную воду из-за аварии на ул. Карпинского. Ресурс пропал в нескольких микрорайонах на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю от диспетчера ЕДДС г. Перми поступило сообщение о том, что в связи с порывом на водопроводе холодного водоснабжения по адресу: ул. Карпинского, 63 произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Для устранения аварийной ситуации задействовано 5 единиц техники и 13 человек личного состава», — уточнили в ведомстве. Ресурс отключили в микрорайонах «Нагорный», «Ераничи», «Авиагородок» и «Роща». Компанией «Новогор-Прикамье» организован подвоз воды жителям. В МЧС людям, у которых отключили холодное водоснабжение, рекомендуют перекрыть краны, задвижки, вентили на водопроводных трубах. О времени завершения восстановительных работ объявят дополнительно, отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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