Жители района Перми остались без воды в Старый Новый год

В Индустриальном районе Перми из-за аварии отключили холодную воду

14 января 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

В Индустриальном районе Перми отключили холодную воду Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Индустриальном районе Перми отключили холодную воду из-за аварии на ул. Карпинского. Ресурс пропал в нескольких микрорайонах на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю от диспетчера ЕДДС г. Перми поступило сообщение о том, что в связи с порывом на водопроводе холодного водоснабжения по адресу: ул. Карпинского, 63 произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Для устранения аварийной ситуации задействовано 5 единиц техники и 13 человек личного состава», — уточнили в ведомстве. Ресурс отключили в микрорайонах «Нагорный», «Ераничи», «Авиагородок» и «Роща». Компанией «Новогор-Прикамье» организован подвоз воды жителям. В МЧС людям, у которых отключили холодное водоснабжение, рекомендуют перекрыть краны, задвижки, вентили на водопроводных трубах. О времени завершения восстановительных работ объявят дополнительно, отметили в ведомстве.

В Индустриальном районе Перми отключили холодную воду из-за аварии на ул. Карпинского. Ресурс пропал в нескольких микрорайонах на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю от диспетчера ЕДДС г. Перми поступило сообщение о том, что в связи с порывом на водопроводе холодного водоснабжения по адресу: ул. Карпинского, 63 произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Для устранения аварийной ситуации задействовано 5 единиц техники и 13 человек личного состава», — уточнили в ведомстве. Ресурс отключили в микрорайонах «Нагорный», «Ераничи», «Авиагородок» и «Роща». Компанией «Новогор-Прикамье» организован подвоз воды жителям. В МЧС людям, у которых отключили холодное водоснабжение, рекомендуют перекрыть краны, задвижки, вентили на водопроводных трубах. О времени завершения восстановительных работ объявят дополнительно, отметили в ведомстве.