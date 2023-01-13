13 января 2023
12 января 2023

В ХМАО продают базу отдыха за восемь миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха
База отдыха находится на берегу реки Тромъеган (фото из архива) Фото:

В Сургутском районе ХМАО за восемь миллионов рублей продается база отдыха на берегу реки Тромъеган. Собственник разместил объявление на сайте Avito.

«Продается действующая база отдыха в живописном месте на берегу р. Тромъеган. Четыре гектара земли в собственности по цене дачи в пригороде Сургута», — сообщается в объявлении.

Продавец отмечает, что у объекта имеются страницы в соцсетях. Также владелец готов по необходимости очистить участок под строительство новой базы, в этом случае цена уменьшится. «Территория и место позволяют реализовать массу идей (глэмпинг, кемпинг и т. д.) В ХМАО это единственное такое место!», — указано в описании.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском районе на продажу выставили базу отдыха «Добрино» вместе с отелем в виде дворца. Стоимость объекта составляет 100 миллионов рублей.

База отдыха продается за 8 млн рублей
Продавец отмечает, что у объекта имеются страницы в соцсетях

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В Сургутском районе ХМАО за восемь миллионов рублей продается база отдыха на берегу реки Тромъеган. Собственник разместил объявление на сайте Avito. «Продается действующая база отдыха в живописном месте на берегу р. Тромъеган. Четыре гектара земли в собственности по цене дачи в пригороде Сургута», — сообщается в объявлении. Продавец отмечает, что у объекта имеются страницы в соцсетях. Также владелец готов по необходимости очистить участок под строительство новой базы, в этом случае цена уменьшится. «Территория и место позволяют реализовать массу идей (глэмпинг, кемпинг и т. д.) В ХМАО это единственное такое место!», — указано в описании. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском районе на продажу выставили базу отдыха «Добрино» вместе с отелем в виде дворца. Стоимость объекта составляет 100 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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