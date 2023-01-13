В ХМАО продают базу отдыха за восемь миллионов рублей. Фото

14 января 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

База отдыха находится на берегу реки Тромъеган (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутском районе ХМАО за восемь миллионов рублей продается база отдыха на берегу реки Тромъеган. Собственник разместил объявление на сайте Avito. «Продается действующая база отдыха в живописном месте на берегу р. Тромъеган. Четыре гектара земли в собственности по цене дачи в пригороде Сургута», — сообщается в объявлении. Продавец отмечает, что у объекта имеются страницы в соцсетях. Также владелец готов по необходимости очистить участок под строительство новой базы, в этом случае цена уменьшится. «Территория и место позволяют реализовать массу идей (глэмпинг, кемпинг и т. д.) В ХМАО это единственное такое место!», — указано в описании. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском районе на продажу выставили базу отдыха «Добрино» вместе с отелем в виде дворца. Стоимость объекта составляет 100 миллионов рублей. База отдыха продается за 8 млн рублей Avito Продавец отмечает, что у объекта имеются страницы в соцсетях Avito

В Сургутском районе ХМАО за восемь миллионов рублей продается база отдыха на берегу реки Тромъеган. Собственник разместил объявление на сайте Avito. «Продается действующая база отдыха в живописном месте на берегу р. Тромъеган. Четыре гектара земли в собственности по цене дачи в пригороде Сургута», — сообщается в объявлении. Продавец отмечает, что у объекта имеются страницы в соцсетях. Также владелец готов по необходимости очистить участок под строительство новой базы, в этом случае цена уменьшится. «Территория и место позволяют реализовать массу идей (глэмпинг, кемпинг и т. д.) В ХМАО это единственное такое место!», — указано в описании. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском районе на продажу выставили базу отдыха «Добрино» вместе с отелем в виде дворца. Стоимость объекта составляет 100 миллионов рублей.