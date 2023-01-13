FT: Запад ищет способы перехитрить Путина

14 января 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Запад пытается изменить мышление Владимира Путина, пишет издание Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пытаясь противостоять действиям президента России Владимира Путина, западные лидеры пробуют разные способы. Сейчас они считают, что нужно усилить военную помощь Украине, чтобы изменить мышление Путина. Об этом пишет The Financial Times. «Западная точка зрения состоит в том, что единственный способ изменить мышление Путина — это помочь Украине победить в предстоящих битвах. Пока она не нанесет больше поражений российским войскам и не восстановит утраченные позиции, Москва вряд ли отступит от своих максималистских целей», — пишет издание . Как отметили журналисты, с момента начала спецоперации на Украине отношение и позиция западных стран в отношении противодействия Путину неоднократно менялись. При этом, добавили в издании, сейчас определенные военные успехи украинской армии вовсе не гарантируют признание российским президентом своего поражения. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по указу Путина. Ее целями президент назвал освобождение республик Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. После начала боевых действия на Украине западные страны начали активно помогать украинской стороне и противодействовать России, вводя против нее многочисленные санкции и ограничения. Так, ранее США согласились передать Киеву системы ЗРК Patriot, сообщает «Национальная служба новостей». А страны Евросоюза, в своем десятом пакете антироссийский санкций, предлагают ввести ограничения на ядерный сектор РФ, отмечает Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пытаясь противостоять действиям президента России Владимира Путина, западные лидеры пробуют разные способы. Сейчас они считают, что нужно усилить военную помощь Украине, чтобы изменить мышление Путина. Об этом пишет The Financial Times. «Западная точка зрения состоит в том, что единственный способ изменить мышление Путина — это помочь Украине победить в предстоящих битвах. Пока она не нанесет больше поражений российским войскам и не восстановит утраченные позиции, Москва вряд ли отступит от своих максималистских целей», — пишет издание. Как отметили журналисты, с момента начала спецоперации на Украине отношение и позиция западных стран в отношении противодействия Путину неоднократно менялись. При этом, добавили в издании, сейчас определенные военные успехи украинской армии вовсе не гарантируют признание российским президентом своего поражения. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по указу Путина. Ее целями президент назвал освобождение республик Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. После начала боевых действия на Украине западные страны начали активно помогать украинской стороне и противодействовать России, вводя против нее многочисленные санкции и ограничения. Так, ранее США согласились передать Киеву системы ЗРК Patriot, сообщает «Национальная служба новостей». А страны Евросоюза, в своем десятом пакете антироссийский санкций, предлагают ввести ограничения на ядерный сектор РФ, отмечает Nation News.