13 января 2023

Военкоры сообщают о взрывах в Киеве

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В Киеве прогремели взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве и нескольких городах Украины слышны взрывы. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В Киеве, Запорожье и Очакове Николаевской области прогремели взрывы», — пишет telegram-канал. Эту информацию подтвердил и ряд украинских СМИ. А руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале призвал киевлян сохранять спокойствие. «Спокойно», — написал он.

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В Киеве и нескольких городах Украины слышны взрывы. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «В Киеве, Запорожье и Очакове Николаевской области прогремели взрывы», — пишет telegram-канал. Эту информацию подтвердил и ряд украинских СМИ. А руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале призвал киевлян сохранять спокойствие. «Спокойно», — написал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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