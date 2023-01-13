Военкоры сообщают о взрывах в Киеве

В Киеве и нескольких городах Украины слышны взрывы. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«В Киеве, Запорожье и Очакове Николаевской области прогремели взрывы», — пишет telegram-канал. Эту информацию подтвердил и ряд украинских СМИ. А руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале призвал киевлян сохранять спокойствие. «Спокойно», — написал он.
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В Киеве и нескольких городах Украины слышны взрывы. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «В Киеве, Запорожье и Очакове Николаевской области прогремели взрывы», — пишет telegram-канал. Эту информацию подтвердил и ряд украинских СМИ. А руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале призвал киевлян сохранять спокойствие. «Спокойно», — написал он.