Военкоры сообщают о взрывах в Киеве

14 января 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

В Киеве прогремели взрывы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве и нескольких городах Украины слышны взрывы. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «В Киеве, Запорожье и Очакове Николаевской области прогремели взрывы», — пишет telegram-канал . Эту информацию подтвердил и ряд украинских СМИ. А руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале призвал киевлян сохранять спокойствие. «Спокойно», — написал он.

В Киеве и нескольких городах Украины слышны взрывы. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «В Киеве, Запорожье и Очакове Николаевской области прогремели взрывы», — пишет telegram-канал. Эту информацию подтвердил и ряд украинских СМИ. А руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале призвал киевлян сохранять спокойствие. «Спокойно», — написал он.