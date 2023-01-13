В пермском селе при пожаре погиб мужчина

14 января 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Пожар был потушен до прибытия пожарных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Зипуново (Пермский край) при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «13 января в 18:08 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. Пожар был потушен до прибытия пожарной охраны. К сожалению, есть один погибший, мужчина средних лет», — сообщается в ведомстве. Для тушения пожара привлекались четыре человека личного состава и 14 единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Ранее URA.RU писало, что в Рождество пермские пожарные спасли женщину. Они помогли ей выбраться из горящей квартиры.

В селе Зипуново (Пермский край) при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «13 января в 18:08 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. Пожар был потушен до прибытия пожарной охраны. К сожалению, есть один погибший, мужчина средних лет», — сообщается в ведомстве. Для тушения пожара привлекались четыре человека личного состава и 14 единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Ранее URA.RU писало, что в Рождество пермские пожарные спасли женщину. Они помогли ей выбраться из горящей квартиры.