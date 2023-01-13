В пермском селе при пожаре погиб мужчина

Пожар был потушен до прибытия пожарных
В селе Зипуново (Пермский край) при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«13 января в 18:08 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. Пожар был потушен до прибытия пожарной охраны. К сожалению, есть один погибший, мужчина средних лет», — сообщается в ведомстве.
Для тушения пожара привлекались четыре человека личного состава и 14 единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Ранее URA.RU писало, что в Рождество пермские пожарные спасли женщину. Они помогли ей выбраться из горящей квартиры.
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