13 января 2023

В пермском селе при пожаре погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, мчс, пожар, тушение пожара
Пожар был потушен до прибытия пожарных Фото:

В селе Зипуново (Пермский край) при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«13 января в 18:08 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. Пожар был потушен до прибытия пожарной охраны. К сожалению, есть один погибший, мужчина средних лет», — сообщается в ведомстве.

Для тушения пожара привлекались четыре человека личного состава и 14 единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее URA.RU писало, что в Рождество пермские пожарные спасли женщину. Они помогли ей выбраться из горящей квартиры.

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В селе Зипуново (Пермский край) при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «13 января в 18:08 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. Пожар был потушен до прибытия пожарной охраны. К сожалению, есть один погибший, мужчина средних лет», — сообщается в ведомстве. Для тушения пожара привлекались четыре человека личного состава и 14 единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Ранее URA.RU писало, что в Рождество пермские пожарные спасли женщину. Они помогли ей выбраться из горящей квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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