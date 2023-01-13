Свердловские власти потратят сотни млн рублей на субсидирование 14 авиамаршрутов

По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2023 году из регионального бюджета выделят 235 млн рублей на субсидирование 14 авиамаршрутов. Рейсы будут выполняться в Нижний Новгород, Тобольск, Омск, Махачкалу, Владикавказ, Кемерово и в другие города. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«В 2023 году регион просубсидирует 14 авиамаршрутов. На софинансирование предусмотрено 235 миллионов рублей. В списке направлений — рейсы в Нижний Новгород, Тобольск, Омск, Махачкалу, Владикавказ, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Оренбург, Саратов, Магнитогорск, Ульяновск, Томск и Ставрополь», — говорится в сообщении на сайте ДИПа.
Всего из Кольцово можно будет улететь по 25 субсидируемым направлением, 11 из которых финансируются из бюджетов других регионов или бюджета страны. Благодаря субсидированию авиаперелетов снижается стоимость билетов. Таким образом, растет пассажиропоток.
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По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2023 году из регионального бюджета выделят 235 млн рублей на субсидирование 14 авиамаршрутов. Рейсы будут выполняться в Нижний Новгород, Тобольск, Омск, Махачкалу, Владикавказ, Кемерово и в другие города. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «В 2023 году регион просубсидирует 14 авиамаршрутов. На софинансирование предусмотрено 235 миллионов рублей. В списке направлений — рейсы в Нижний Новгород, Тобольск, Омск, Махачкалу, Владикавказ, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Оренбург, Саратов, Магнитогорск, Ульяновск, Томск и Ставрополь», — говорится в сообщении на сайте ДИПа. Всего из Кольцово можно будет улететь по 25 субсидируемым направлением, 11 из которых финансируются из бюджетов других регионов или бюджета страны. Благодаря субсидированию авиаперелетов снижается стоимость билетов. Таким образом, растет пассажиропоток.