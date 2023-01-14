Мэр Харькова получил штраф за общение на русском языке

14 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

За общение на русском Игорь Терехов должен будет заплатить 3400 гривен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Харькова Игорь Терехов был оштрафован за использование русского языка. За общение на «негосударственном» русском языке он получил штраф уже во второй раз. «Языковый омбудсмен Украины Тарас Кремин оштрафовал мэра Харькова за использование русского языка», — сообщает «Ридус». Как уточнили в издании, в первый раз Терехов был оштрафован за использование русского в ноябре 2022 года, в ходе участия в национальном телемарафоне. За повторное использование «негосударственного» языка мэр должен будет заплатить штраф в размере 3400 гривен (около 6,5 тысяч рублей — прим. URA.RU). Сам Терехов заявил о намерении обжаловать свой штраф. Он пояснял, что 80% жителей Харькова — русскоязычные, поэтому общаться с ними на украинском языке неразумно. Украинские власти активно начали бороться с русской культурой, в том числе и с русским языком, после начала Россией спецоперации 24 февраля 2022 года. Так, ранее в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову.

Мэр Харькова Игорь Терехов был оштрафован за использование русского языка. За общение на «негосударственном» русском языке он получил штраф уже во второй раз. «Языковый омбудсмен Украины Тарас Кремин оштрафовал мэра Харькова за использование русского языка», — сообщает «Ридус». Как уточнили в издании, в первый раз Терехов был оштрафован за использование русского в ноябре 2022 года, в ходе участия в национальном телемарафоне. За повторное использование «негосударственного» языка мэр должен будет заплатить штраф в размере 3400 гривен (около 6,5 тысяч рублей — прим. URA.RU). Сам Терехов заявил о намерении обжаловать свой штраф. Он пояснял, что 80% жителей Харькова — русскоязычные, поэтому общаться с ними на украинском языке неразумно. Украинские власти активно начали бороться с русской культурой, в том числе и с русским языком, после начала Россией спецоперации 24 февраля 2022 года. Так, ранее в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову.