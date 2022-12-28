В Одессе сносят памятник Екатерине II. Видео

29 декабря 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Киевский режим сносит Памятник основателям Одессы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одессе начали демонтировать памятник русской императрице Екатерине II Великой. Видео с рабочими, демонтирующими памятник, появились в украинских telegram-каналах. «В ночь на четверг в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II. На опубликованных в Сети кадрах видно, как украинские рабочие в масках начали по частям распиливать монумент императрицы», — сообщает «Царьград» со ссылкой на источники в Telegram. Ранее городской одесский совет в ходе совещания принял решение о сносе памятника полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Такое решение было единогласно принято украинскими депутатами, его поддержали 43 одесских чиновника. Памятник основателям Одессы, изображающий Екатерину II, а также ее сподвижников, был возведен в городе в 1900 году, он многократно подвергался актам вандализма после начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим памятник был обнесен забором.

В Одессе начали демонтировать памятник русской императрице Екатерине II Великой. Видео с рабочими, демонтирующими памятник, появились в украинских telegram-каналах. «В ночь на четверг в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II. На опубликованных в Сети кадрах видно, как украинские рабочие в масках начали по частям распиливать монумент императрицы», — сообщает «Царьград» со ссылкой на источники в Telegram. Ранее городской одесский совет в ходе совещания принял решение о сносе памятника полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Такое решение было единогласно принято украинскими депутатами, его поддержали 43 одесских чиновника. Памятник основателям Одессы, изображающий Екатерину II, а также ее сподвижников, был возведен в городе в 1900 году, он многократно подвергался актам вандализма после начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим памятник был обнесен забором.