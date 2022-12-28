28 декабря 2022

В Одессе сносят памятник Екатерине II. Видео

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Восьмой день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра - начало демонтажа забора. Екатеринбург, погрузка
Киевский режим сносит Памятник основателям Одессы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Одессе начали демонтировать памятник русской императрице Екатерине II Великой. Видео с рабочими, демонтирующими памятник, появились в украинских telegram-каналах.

«В ночь на четверг в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II. На опубликованных в Сети кадрах видно, как украинские рабочие в масках начали по частям распиливать монумент императрицы», — сообщает «Царьград» со ссылкой на источники в Telegram.

Ранее городской одесский совет в ходе совещания принял решение о сносе памятника полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Такое решение было единогласно принято украинскими депутатами, его поддержали 43 одесских чиновника. Памятник основателям Одессы, изображающий Екатерину II, а также ее сподвижников, был возведен в городе в 1900 году, он многократно подвергался актам вандализма после начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим памятник был обнесен забором.

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В Одессе начали демонтировать памятник русской императрице Екатерине II Великой. Видео с рабочими, демонтирующими памятник, появились в украинских telegram-каналах. «В ночь на четверг в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II. На опубликованных в Сети кадрах видно, как украинские рабочие в масках начали по частям распиливать монумент императрицы», — сообщает «Царьград» со ссылкой на источники в Telegram. Ранее городской одесский совет в ходе совещания принял решение о сносе памятника полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Такое решение было единогласно принято украинскими депутатами, его поддержали 43 одесских чиновника. Памятник основателям Одессы, изображающий Екатерину II, а также ее сподвижников, был возведен в городе в 1900 году, он многократно подвергался актам вандализма после начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим памятник был обнесен забором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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