Мэр из ХМАО провел кулинарный мастер-класс со школьниками. Видео 14 января 2023 в 12:58 Размер текста - 17 + Сергей Маненков приготовил салат, исполнив новогоднее желание школьницы Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, совместно с пятиклассниками, приготовил салат. Таким образом он исполнил желание в рамках акции «Елка желаний», сообщил мэр на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Продолжаю выполнять желания ребят с „Елки главы района“. Сегодня выполняю желание ученицы 5 б класса, собрались с учениками в СОШ №4 и приготовили с ребятами фирменный салат от Петровича», — написал Сергей Маненков в соцсети. Он отметил, что школьники с большим интересом попробовали себя в роли поваров. Также Маненков выразил уверенность, что его мастер-класс поможет сформировать у детей привычку к здоровому питанию. Ранее URA.RU рассказало, что Сергей Маненков поделился новогодним рецептом салата «селедка под шубой». Он приготовил салат в виде торта. Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, совместно с пятиклассниками, приготовил салат. Таким образом он исполнил желание в рамках акции «Елка желаний», сообщил мэр на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Продолжаю выполнять желания ребят с „Елки главы района“. Сегодня выполняю желание ученицы 5 б класса, собрались с учениками в СОШ №4 и приготовили с ребятами фирменный салат от Петровича», — написал Сергей Маненков в соцсети. Он отметил, что школьники с большим интересом попробовали себя в роли поваров. Также Маненков выразил уверенность, что его мастер-класс поможет сформировать у детей привычку к здоровому питанию. Ранее URA.RU рассказало, что Сергей Маненков поделился новогодним рецептом салата «селедка под шубой». Он приготовил салат в виде торта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям