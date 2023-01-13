Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, совместно с пятиклассниками, приготовил салат. Таким образом он исполнил желание в рамках акции «Елка желаний», сообщил мэр на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Продолжаю выполнять желания ребят с „Елки главы района“. Сегодня выполняю желание ученицы 5 б класса, собрались с учениками в СОШ №4 и приготовили с ребятами фирменный салат от Петровича», — написал Сергей Маненков в соцсети.
Он отметил, что школьники с большим интересом попробовали себя в роли поваров. Также Маненков выразил уверенность, что его мастер-класс поможет сформировать у детей привычку к здоровому питанию.
Ранее URA.RU рассказало, что Сергей Маненков поделился новогодним рецептом салата «селедка под шубой». Он приготовил салат в виде торта.
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