13 января 2023
12 января 2023

Мэр из ХМАО провел кулинарный мастер-класс со школьниками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кулинарный мастер-класс, посвященный уральской кухне. Екатеринбург, лимон, салат, приготовление еды, кулинария, кухня
Сергей Маненков приготовил салат, исполнив новогоднее желание школьницы Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, совместно с пятиклассниками, приготовил салат. Таким образом он исполнил желание в рамках акции «Елка желаний», сообщил мэр на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Продолжаю выполнять желания ребят с „Елки главы района“. Сегодня выполняю желание ученицы 5 б класса, собрались с учениками в СОШ №4 и приготовили с ребятами фирменный салат от Петровича», — написал Сергей Маненков в соцсети.

Он отметил, что школьники с большим интересом попробовали себя в роли поваров. Также Маненков выразил уверенность, что его мастер-класс поможет сформировать у детей привычку к здоровому питанию.

Ранее URA.RU рассказало, что Сергей Маненков поделился новогодним рецептом салата «селедка под шубой». Он приготовил салат в виде торта.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, совместно с пятиклассниками, приготовил салат. Таким образом он исполнил желание в рамках акции «Елка желаний», сообщил мэр на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Продолжаю выполнять желания ребят с „Елки главы района“. Сегодня выполняю желание ученицы 5 б класса, собрались с учениками в СОШ №4 и приготовили с ребятами фирменный салат от Петровича», — написал Сергей Маненков в соцсети. Он отметил, что школьники с большим интересом попробовали себя в роли поваров. Также Маненков выразил уверенность, что его мастер-класс поможет сформировать у детей привычку к здоровому питанию. Ранее URA.RU рассказало, что Сергей Маненков поделился новогодним рецептом салата «селедка под шубой». Он приготовил салат в виде торта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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