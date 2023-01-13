В челябинском городе мужчина сгорел заживо, растапливая печь

Огонь мужчина пытался развести с помощью горючей жидкости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина погиб в результате несчастного случая в Верхнем Уфалее (Челябинская область). Он растапливал печь и загорелся сам, сообщил URA.RU источник.

«Мужчина 1962 года рождения пытался растопить печь при помощи горючей жидкости. Она попала на одежду, произошло воспламенение», — рассказал источник URA.RU.

Уточняется, что пожар произошел вечером 13 января в доме по улице Ельцова,9. Точная причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы. Редакция URA.RU запросила комментарий по происшествию в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Аше погибли три человека. Их тела были найдены на пепелище.