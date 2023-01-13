В челябинском городе мужчина сгорел заживо, растапливая печь

Мужчина погиб в результате несчастного случая в Верхнем Уфалее (Челябинская область). Он растапливал печь и загорелся сам, сообщил URA.RU источник.
«Мужчина 1962 года рождения пытался растопить печь при помощи горючей жидкости. Она попала на одежду, произошло воспламенение», — рассказал источник URA.RU.
Уточняется, что пожар произошел вечером 13 января в доме по улице Ельцова,9. Точная причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы. Редакция URA.RU запросила комментарий по происшествию в следственном управлении СКР по Челябинской области.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Аше погибли три человека. Их тела были найдены на пепелище.
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