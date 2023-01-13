13 января 2023

В челябинском городе мужчина сгорел заживо, растапливая печь

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, печка, огонь, печь
Огонь мужчина пытался развести с помощью горючей жидкости Фото:

Мужчина погиб в результате несчастного случая в Верхнем Уфалее (Челябинская область). Он растапливал печь и загорелся сам, сообщил URA.RU источник.

«Мужчина 1962 года рождения пытался растопить печь при помощи горючей жидкости. Она попала на одежду, произошло воспламенение», — рассказал источник URA.RU.

Уточняется, что пожар произошел вечером 13 января в доме по улице Ельцова,9. Точная причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы. Редакция URA.RU запросила комментарий по происшествию в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Аше погибли три человека. Их тела были найдены на пепелище.

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Мужчина погиб в результате несчастного случая в Верхнем Уфалее (Челябинская область). Он растапливал печь и загорелся сам, сообщил URA.RU источник. «Мужчина 1962 года рождения пытался растопить печь при помощи горючей жидкости. Она попала на одежду, произошло воспламенение», — рассказал источник URA.RU. Уточняется, что пожар произошел вечером 13 января в доме по улице Ельцова,9. Точная причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы. Редакция URA.RU запросила комментарий по происшествию в следственном управлении СКР по Челябинской области. Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Аше погибли три человека. Их тела были найдены на пепелище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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