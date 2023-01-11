На пепелище дома в Аше, где погибли двое мужчин, нашли третий труп

12 января 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Труп нашли при разборе сгоревшего дома Фото: Илья Московец © URA.RU При разборе сгоревшего дома в Аше (Челябинская область), в котором погибли двое мужчин, нашли еще один труп. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, третьим погибшим оказалась хозяйка дома. «При тушении пожара обнаружили два трупа мужчин. После того, как начали разбирать развалины наткнулись на третьего погибшего. Им оказалась хозяйка дома», — рассказал источник. По данным URA.RU в настоящее время личности мужчин удалось установить. Сейчас ищут родственников женщины для проведения опознания. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что на место ЧП выезжали сотрудники полиции для установления обстоятельств случившегося. По предварительным данным, все трое погибли от отравления угарным газом. Дом сгорел в ночь с 10 на 11 января. Ликвидировать горение удалось спустя полчаса.

При разборе сгоревшего дома в Аше (Челябинская область), в котором погибли двое мужчин, нашли еще один труп. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, третьим погибшим оказалась хозяйка дома. «При тушении пожара обнаружили два трупа мужчин. После того, как начали разбирать развалины наткнулись на третьего погибшего. Им оказалась хозяйка дома», — рассказал источник. По данным URA.RU в настоящее время личности мужчин удалось установить. Сейчас ищут родственников женщины для проведения опознания. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что на место ЧП выезжали сотрудники полиции для установления обстоятельств случившегося. По предварительным данным, все трое погибли от отравления угарным газом. Дом сгорел в ночь с 10 на 11 января. Ликвидировать горение удалось спустя полчаса.