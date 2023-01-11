11 января 2023

На пепелище дома в Аше, где погибли двое мужчин, нашли третий труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп нашли при разборе сгоревшего дома Фото:

При разборе сгоревшего дома в Аше (Челябинская область), в котором погибли двое мужчин, нашли еще один труп. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, третьим погибшим оказалась хозяйка дома.

«При тушении пожара обнаружили два трупа мужчин. После того, как начали разбирать развалины наткнулись на третьего погибшего. Им оказалась хозяйка дома», — рассказал источник.

По данным URA.RU в настоящее время личности мужчин удалось установить. Сейчас ищут родственников женщины для проведения опознания.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что на место ЧП выезжали сотрудники полиции для установления обстоятельств случившегося. По предварительным данным, все трое погибли от отравления угарным газом.

Дом сгорел в ночь с 10 на 11 января. Ликвидировать горение удалось спустя полчаса.

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При разборе сгоревшего дома в Аше (Челябинская область), в котором погибли двое мужчин, нашли еще один труп. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, третьим погибшим оказалась хозяйка дома. «При тушении пожара обнаружили два трупа мужчин. После того, как начали разбирать развалины наткнулись на третьего погибшего. Им оказалась хозяйка дома», — рассказал источник. По данным URA.RU в настоящее время личности мужчин удалось установить. Сейчас ищут родственников женщины для проведения опознания. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что на место ЧП выезжали сотрудники полиции для установления обстоятельств случившегося. По предварительным данным, все трое погибли от отравления угарным газом. Дом сгорел в ночь с 10 на 11 января. Ликвидировать горение удалось спустя полчаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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