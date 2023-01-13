Губернатору Комаровой показали один из самых дорогих проектов Пыть-Яха

Глава Югры посетила проект «ЮТЭК-РС» стоимостью более 220 млн руб.

14 января 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова (справа) поинтересовалась работой оборудования, установленного на подстанции Фото: пресс-служба АО «ЮТЭК-Региональные сети» Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в Пыть-Ях 14 января посетила самый крупный инвестиционный проект компании «ЮТЭК-Региональный сети». Речь идет о ключевых энергообъектах — подстанции М2 и распределительном пункте, которые обеспечат электроэнергией дома, детсады и школы. С начала реализации проекта до его завершения компания «ЮТЭК-РС» инвестировала в строительство подстанции и распределительного пункта более 220 миллионов рублей. «На объекте используется современное оборудование в том числе четыре трансформатора российского производства. Оборудование себя хорошо зарекомендовало, холода город пережил без перебоев. Подстанция полностью автоматизирована, ведется видеонаблюдение. Объект абсолютно безопасный», — прокомментировал директор АО «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев. По его словам, новая подстанция прослужит не менее 25 лет. На базе старой подстанции будет создан учебный полигон для обучающихся в политехническом колледже. Наталья Комарова во время визита на подстанцию рекомендовала главе города Александру Морозову активизировать работу по усовершенствованию структуры коммунального комплекса, снижению издержек. Губернатор ХМАО также подчеркнула, что необходимо комплексно решать жилищно-коммунальные вопросы. Проект компании «ЮТЭК-РС» в Пыть-Яхе по возведению новой подстанции и распределительного пункта оказался одним из крупнейших реализованных в Югре. Они построены вместо двух старых подстанций, которые физически и морально устарели. Кроме того, найти оригинальные детали было практически невозможно. Строительство подстанции началось летом 2020 года, в сентябре прошлого 2022 года объект был готов к вводу в эксплуатацию. В настоящее время на подстанции М2 проведены все пусконаладочные работы, идет тестовая эксплуатация. Объект запустят уже в конце января 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в Пыть-Ях 14 января посетила самый крупный инвестиционный проект компании «ЮТЭК-Региональный сети». Речь идет о ключевых энергообъектах — подстанции М2 и распределительном пункте, которые обеспечат электроэнергией дома, детсады и школы. С начала реализации проекта до его завершения компания «ЮТЭК-РС» инвестировала в строительство подстанции и распределительного пункта более 220 миллионов рублей. «На объекте используется современное оборудование в том числе четыре трансформатора российского производства. Оборудование себя хорошо зарекомендовало, холода город пережил без перебоев. Подстанция полностью автоматизирована, ведется видеонаблюдение. Объект абсолютно безопасный», — прокомментировал директор АО «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев. По его словам, новая подстанция прослужит не менее 25 лет. На базе старой подстанции будет создан учебный полигон для обучающихся в политехническом колледже. Наталья Комарова во время визита на подстанцию рекомендовала главе города Александру Морозову активизировать работу по усовершенствованию структуры коммунального комплекса, снижению издержек. Губернатор ХМАО также подчеркнула, что необходимо комплексно решать жилищно-коммунальные вопросы. Проект компании «ЮТЭК-РС» в Пыть-Яхе по возведению новой подстанции и распределительного пункта оказался одним из крупнейших реализованных в Югре. Они построены вместо двух старых подстанций, которые физически и морально устарели. Кроме того, найти оригинальные детали было практически невозможно. Строительство подстанции началось летом 2020 года, в сентябре прошлого 2022 года объект был готов к вводу в эксплуатацию. В настоящее время на подстанции М2 проведены все пусконаладочные работы, идет тестовая эксплуатация. Объект запустят уже в конце января 2023 года.