13 января 2023

Депутат осуществил заветную мечту свердловского ребенка. Фото

Свердловский депутат подарила телефон 9-летней школьницы из Бисерти
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по туризму в Доме журналиста. Екатеринбург , чечунова елена
Елена Чечунова подарила телефон девочке в рамках акции «Елка желаний» Фото:

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова подарила телефон 9-летней Зое Лошкаревой из Бисерти Свердловской области в рамках акции «Елка желаний». Об этом Чечунова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«И в Старый Новый год мечты сбываются. Мешок с подарками дошел до своих адресатов. Надеюсь, смартфон позволит семье Лошкаревых быть еще ближе друг к другу и дружнее», — написала Чечунова.

Подарок девочке передала глава Бисертского городского округа Валерия Суровцева. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она добавила, что кроме гаджетов, семье также дали сладкие подарки и настольную игру «Монополия». Всего в семье Лошкаревых четверо детей. Самому старшему ребенку 15 лет.

Ранее URA.RU писало о том, что главный полицейский Тавды Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка является воспитанницей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка».

Елена Чечунова (справа на фото) подписывает открытку
Фото:
Семья Лошкаревых с главой Бисерти Валерией Суровцевой (справа на фото)
Фото:

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова подарила телефон 9-летней Зое Лошкаревой из Бисерти Свердловской области в рамках акции «Елка желаний». Об этом Чечунова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «И в Старый Новый год мечты сбываются. Мешок с подарками дошел до своих адресатов. Надеюсь, смартфон позволит семье Лошкаревых быть еще ближе друг к другу и дружнее», — написала Чечунова. Подарок девочке передала глава Бисертского городского округа Валерия Суровцева. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она добавила, что кроме гаджетов, семье также дали сладкие подарки и настольную игру «Монополия». Всего в семье Лошкаревых четверо детей. Самому старшему ребенку 15 лет. Ранее URA.RU писало о том, что главный полицейский Тавды Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка является воспитанницей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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