Глава Салехарда Алексей Титовский проинспектировал лыжную базу

Алексей Титовский провел лыжную прогулку с коллегами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Салехарда Алексей Титовский оценил работу лыжной базы в ходе прогулки на лыжах с коллегами. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«С коллегами сегодня преодолели не один километр живописной лыжни. Бежали под музыку: вдоль лыжных трасс работают репродукторы», — написал Алексей Титовский в соцсети.

Для комфорта горожан на лыжной трассе установлены новые опоры освещения, оборудованы мостки через ручьи, расширена парковка. Пункт проката лыж работает со вторника по воскресенье до 19 часов.

Ранее URA.RU рассказало, что Титовский взял под личный контроль сферу образования, культуры и спорта. Должность замглавы по данным вопросам была упразднена.