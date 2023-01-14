ВСУ применяли запрещенные боеприпасы в Соледаре

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Боевики ВСУ применяли фосфорное оружие, заявляют очевидцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные применяли в Соледаре фосфорные боеприпасы для ударов по мирным жителям. Об этом рассказали спасенные жители города

«Когда мы выезжали, нас забрасывали фосфором. Квадрокоптеры летают, они и по мирным применяют, и по военным», — рассказали очевидцы журналистам РИА Новости. Они также поблагодарили российских солдат, которые вывезли их из города.

В Минобороны РФ сообщили, что Соледар был полностью освобожден из-под контроля украинской армии. Штурм Соледара проводили бойцы ЧВК «Вагнер». За город велись ожесточенные бои. За последние трое суток было уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения.

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Украинские военные применяли в Соледаре фосфорные боеприпасы для ударов по мирным жителям. Об этом рассказали спасенные жители города «Когда мы выезжали, нас забрасывали фосфором. Квадрокоптеры летают, они и по мирным применяют, и по военным», — рассказали очевидцы журналистам РИА Новости. Они также поблагодарили российских солдат, которые вывезли их из города. В Минобороны РФ сообщили, что Соледар был полностью освобожден из-под контроля украинской армии. Штурм Соледара проводили бойцы ЧВК «Вагнер». За город велись ожесточенные бои. За последние трое суток было уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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