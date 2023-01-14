ВСУ применяли запрещенные боеприпасы в Соледаре

14 января 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Боевики ВСУ применяли фосфорное оружие, заявляют очевидцы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные применяли в Соледаре фосфорные боеприпасы для ударов по мирным жителям. Об этом рассказали спасенные жители города «Когда мы выезжали, нас забрасывали фосфором. Квадрокоптеры летают, они и по мирным применяют, и по военным», — рассказали очевидцы журналистам РИА Новости. Они также поблагодарили российских солдат, которые вывезли их из города. В Минобороны РФ сообщили, что Соледар был полностью освобожден из-под контроля украинской армии. Штурм Соледара проводили бойцы ЧВК «Вагнер». За город велись ожесточенные бои. За последние трое суток было уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения.

Украинские военные применяли в Соледаре фосфорные боеприпасы для ударов по мирным жителям. Об этом рассказали спасенные жители города «Когда мы выезжали, нас забрасывали фосфором. Квадрокоптеры летают, они и по мирным применяют, и по военным», — рассказали очевидцы журналистам РИА Новости. Они также поблагодарили российских солдат, которые вывезли их из города. В Минобороны РФ сообщили, что Соледар был полностью освобожден из-под контроля украинской армии. Штурм Соледара проводили бойцы ЧВК «Вагнер». За город велись ожесточенные бои. За последние трое суток было уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения.