ВСУ применяли запрещенные боеприпасы в Соледаре

Украинские военные применяли в Соледаре фосфорные боеприпасы для ударов по мирным жителям. Об этом рассказали спасенные жители города
«Когда мы выезжали, нас забрасывали фосфором. Квадрокоптеры летают, они и по мирным применяют, и по военным», — рассказали очевидцы журналистам РИА Новости. Они также поблагодарили российских солдат, которые вывезли их из города.
В Минобороны РФ сообщили, что Соледар был полностью освобожден из-под контроля украинской армии. Штурм Соледара проводили бойцы ЧВК «Вагнер». За город велись ожесточенные бои. За последние трое суток было уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения.
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Украинские военные применяли в Соледаре фосфорные боеприпасы для ударов по мирным жителям. Об этом рассказали спасенные жители города «Когда мы выезжали, нас забрасывали фосфором. Квадрокоптеры летают, они и по мирным применяют, и по военным», — рассказали очевидцы журналистам РИА Новости. Они также поблагодарили российских солдат, которые вывезли их из города. В Минобороны РФ сообщили, что Соледар был полностью освобожден из-под контроля украинской армии. Штурм Соледара проводили бойцы ЧВК «Вагнер». За город велись ожесточенные бои. За последние трое суток было уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения.