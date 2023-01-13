В ХМАО при столкновении с грузовиком погиб водитель иномарки 14 января 2023 в 16:33 Размер текста - 17 + В Сургутском районе ХМАО в ДТП погиб водитель Kia Rio (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургутском районе ХМАО водитель Kia Rio погиб при столкновении с грузовиком DAF. Авария случилась на 36 километре автодороги «Сургут-Лянтор», сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В 12.30 водитель Kia Rio 1987 года рождения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF, под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель Kia скончался на месте, до приезда скорой помощи», — сообщила корреспонденту агентства пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в Кондинском районе «ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус. В аварии один человек погиб и трое пострадали. Фото: telegram-канал «Полиция Югры» Фото: telegram-канал «Полиция Югры» В Сургутском районе ХМАО водитель Kia Rio погиб при столкновении с грузовиком DAF. Авария случилась на 36 километре автодороги «Сургут-Лянтор», сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В 12.30 водитель Kia Rio 1987 года рождения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF, под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель Kia скончался на месте, до приезда скорой помощи», — сообщила корреспонденту агентства пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в Кондинском районе «ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус. В аварии один человек погиб и трое пострадали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям