В ХМАО при столкновении с грузовиком погиб водитель иномарки

В Сургутском районе ХМАО водитель Kia Rio погиб при столкновении с грузовиком DAF. Авария случилась на 36 километре автодороги «Сургут-Лянтор», сообщили в пресс-службе окружного УМВД.
«В 12.30 водитель Kia Rio 1987 года рождения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF, под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель Kia скончался на месте, до приезда скорой помощи», — сообщила корреспонденту агентства пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кондинском районе «ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус. В аварии один человек погиб и трое пострадали.
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