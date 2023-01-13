13 января 2023
12 января 2023

В ХМАО при столкновении с грузовиком погиб водитель иномарки

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В Сургутском районе ХМАО в ДТП погиб водитель Kia Rio (фото из архива) Фото:

В Сургутском районе ХМАО водитель Kia Rio погиб при столкновении с грузовиком DAF. Авария случилась на 36 километре автодороги «Сургут-Лянтор», сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«В 12.30 водитель Kia Rio 1987 года рождения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF, под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель Kia скончался на месте, до приезда скорой помощи», — сообщила корреспонденту агентства пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кондинском районе «ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус. В аварии один человек погиб и трое пострадали.

Фото:

Фото:

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В Сургутском районе ХМАО водитель Kia Rio погиб при столкновении с грузовиком DAF. Авария случилась на 36 километре автодороги «Сургут-Лянтор», сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В 12.30 водитель Kia Rio 1987 года рождения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF, под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель Kia скончался на месте, до приезда скорой помощи», — сообщила корреспонденту агентства пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в Кондинском районе «ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус. В аварии один человек погиб и трое пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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