Мэр из ХМАО сообщила Комаровой о мерах поддержки мобилизованных

14 января 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Эльвира Бугай рассказала о планах расширить меры поддержки семей военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай рассказала губернатору ХМАО Наталье Комаровой о планах расширения мер поддержки военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, и членов их семей. Доклад она сделала в ходе рабочей встречи главы округа с представителями городской администрации и думы, эфир которой транслировался в соцсетях губернатора. «Планируется единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей детям военнослужащих, не достигших 18 лет, освобождение от уплаты семьями военнослужащих земельного налога. Также планируем ввести отсрочку обязательств по договорам аренды и возможность их расторжения без штрафных санкций», — сказала Эльвира Бугай. Среди уже действующих мер поддержки военнослужащих и членов их семей, в Нефтеюганске предусмотрена единовременная дополнительная выплата в 250 тысяч рублей в случае гибели военнослужащего. Члены семьи могут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта, им оказывается психологическая поддержка. Ранее URA.RU рассказало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин рассказал Комаровой о мерах поддержки военнослужащих. В районе также планируется разработка муниципальных мер поддержки. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Одной из целей спецоперации служит защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай рассказала губернатору ХМАО Наталье Комаровой о планах расширения мер поддержки военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, и членов их семей. Доклад она сделала в ходе рабочей встречи главы округа с представителями городской администрации и думы, эфир которой транслировался в соцсетях губернатора. «Планируется единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей детям военнослужащих, не достигших 18 лет, освобождение от уплаты семьями военнослужащих земельного налога. Также планируем ввести отсрочку обязательств по договорам аренды и возможность их расторжения без штрафных санкций», — сказала Эльвира Бугай. Среди уже действующих мер поддержки военнослужащих и членов их семей, в Нефтеюганске предусмотрена единовременная дополнительная выплата в 250 тысяч рублей в случае гибели военнослужащего. Члены семьи могут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта, им оказывается психологическая поддержка. Ранее URA.RU рассказало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин рассказал Комаровой о мерах поддержки военнослужащих. В районе также планируется разработка муниципальных мер поддержки. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Одной из целей спецоперации служит защита мирного населения Донбасса.