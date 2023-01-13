В ХМАО полицейские спасли врачей от пьяных пациентов

14 января 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции прибыли на вызов в первые пять минут Фото: Анна Майорова © URA.RU В Мегионе (ХМАО) сотрудники городского ОМВД спасли медицинский персонал больницы от нападения пьяных пациентов. Два инцидента произошло 13 января. Об этом сообщается на официальной странице медучреждения в социальной сети «ВКонтакте». «Вечером 13 января в приемном покое Мегионской городской больницы произошло два инцидента с участием агрессивных пациентов. В первом случае было совершено нападение на охранника, которому нетрезвый посетитель сломал нос. Во втором случае пациент, доставленный в больницу с обморожением, внезапно напал на медсестру и, размахивая ножницами, начал угрожать окружающим. В обоих случаях сотрудники полиции ОМВД по г. Мегиону прибыли по тревожной кнопке в течение пяти минут», — говорится в сообщении. Главный врач Мегионской городской больницы Иван Чечиков поблагодарил сотрудников ОМВД по г. Мегиону за спасение врачей и медсестер. Он отметил, что очень часто медработники становятся жертвами нетрезвых пациентов и посетителей и никак не защищены от их агрессивных действий. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские помогли врачам Няганьской окружной больницы усмирить агрессивного пациента. Он угрожал окружающим ножницами и наносил себе увечья.

В Мегионе (ХМАО) сотрудники городского ОМВД спасли медицинский персонал больницы от нападения пьяных пациентов. Два инцидента произошло 13 января. Об этом сообщается на официальной странице медучреждения в социальной сети «ВКонтакте». «Вечером 13 января в приемном покое Мегионской городской больницы произошло два инцидента с участием агрессивных пациентов. В первом случае было совершено нападение на охранника, которому нетрезвый посетитель сломал нос. Во втором случае пациент, доставленный в больницу с обморожением, внезапно напал на медсестру и, размахивая ножницами, начал угрожать окружающим. В обоих случаях сотрудники полиции ОМВД по г. Мегиону прибыли по тревожной кнопке в течение пяти минут», — говорится в сообщении. Главный врач Мегионской городской больницы Иван Чечиков поблагодарил сотрудников ОМВД по г. Мегиону за спасение врачей и медсестер. Он отметил, что очень часто медработники становятся жертвами нетрезвых пациентов и посетителей и никак не защищены от их агрессивных действий. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские помогли врачам Няганьской окружной больницы усмирить агрессивного пациента. Он угрожал окружающим ножницами и наносил себе увечья.