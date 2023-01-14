14 января 2023
13 января 2023

В ХМАО водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель Subaru погиб на месте происшествия Фото:

В Сургутском районе ХМАО водитель автомобиля Subaru погиб после столкновения с грузовиком Renault Premium. Авария случилась на 14 километре автодороги «Северный обход г. Сургута». Об этом сообщается на официальном telegram-канале УМВД по ХМАО — Югре.

«Сегодня около 16:00 на 14 километре автомобильной дороги „Северный обход г. Сургута“ столкнулись Subaru Forester и Renault Premium, двигавшиеся навстречу друг другу. Водитель легкового автомобиля 1975 года рождения погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно — оперативная группа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО водитель Kia Rio погиб при столкновении с грузовиком DAF. Авария произошла на 36 километре автодороги «Сургут-Лянтор».

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В Сургутском районе ХМАО водитель автомобиля Subaru погиб после столкновения с грузовиком Renault Premium. Авария случилась на 14 километре автодороги «Северный обход г. Сургута». Об этом сообщается на официальном telegram-канале УМВД по ХМАО — Югре. «Сегодня около 16:00 на 14 километре автомобильной дороги „Северный обход г. Сургута“ столкнулись Subaru Forester и Renault Premium, двигавшиеся навстречу друг другу. Водитель легкового автомобиля 1975 года рождения погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно — оперативная группа. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО водитель Kia Rio погиб при столкновении с грузовиком DAF. Авария произошла на 36 километре автодороги «Сургут-Лянтор».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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