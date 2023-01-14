В ХМАО водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком. Фото

15 января 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Водитель Subaru погиб на месте происшествия Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Сургутском районе ХМАО водитель автомобиля Subaru погиб после столкновения с грузовиком Renault Premium. Авария случилась на 14 километре автодороги «Северный обход г. Сургута». Об этом сообщается на официальном telegram-канале УМВД по ХМАО — Югре. «Сегодня около 16:00 на 14 километре автомобильной дороги „Северный обход г. Сургута“ столкнулись Subaru Forester и Renault Premium, двигавшиеся навстречу друг другу. Водитель легкового автомобиля 1975 года рождения погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно — оперативная группа. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО водитель Kia Rio погиб при столкновении с грузовиком DAF. Авария произошла на 36 километре автодороги «Сургут-Лянтор». telegram-канал «Полиция Югры» telegram-канал «Полиция Югры»

В Сургутском районе ХМАО водитель автомобиля Subaru погиб после столкновения с грузовиком Renault Premium. Авария случилась на 14 километре автодороги «Северный обход г. Сургута». Об этом сообщается на официальном telegram-канале УМВД по ХМАО — Югре. «Сегодня около 16:00 на 14 километре автомобильной дороги „Северный обход г. Сургута“ столкнулись Subaru Forester и Renault Premium, двигавшиеся навстречу друг другу. Водитель легкового автомобиля 1975 года рождения погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно — оперативная группа. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО водитель Kia Rio погиб при столкновении с грузовиком DAF. Авария произошла на 36 километре автодороги «Сургут-Лянтор».