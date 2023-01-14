Челябинский поселок оказался заблокирован из-за снегопадов

В челябинском поселке жители оказались заблокированными из-за снега

15 января 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

В соцсетях жители пожаловались, что не могут выехать в Верхнеуральск за продуктами и лекарствами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском поселке жители оказались заблокированными из-за снега. На это они пожаловались в соцсетях. «Мы оказались заблокированы в поселке Новоурлядинский (Верхнеуральский район). Дорогу из деревни Шеметово замело снегом с полей, машина „садится“ в снег. Автобус вчера не смог проехать. Про полевую дорогу вообще говорить нечего. Люди не могут выехать в Верхнеуральск за продуктами и лекарствами, у ребенка заканчивается питание. В понедельник нам на работу в Челябинск. Пожалуйста, поспособствуйте расчистке единственной дороги до трассы сегодня/завтра, чтобы была возможность выехать!», — пишет местная жительница Юлия К. в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» социальной сети ВКонтакте. В комментариях к этой записи вскоре отписалась администрация Верхнеуральского района, сообщившая, что расчисткой дороги уже занимается администрация Сурменевского сельского поселения. Работу дорожной техники осложнили погодные условия, прежде всего, сильный ветер. Ранее сообщалось, что Челябинскую область на выходных накроют метели. Дорожные службы заверили, что подрядчики усилят работу по очистке от снега трасс и обочин. Патрулирование дорог ведется круглосуточно.

В челябинском поселке жители оказались заблокированными из-за снега. На это они пожаловались в соцсетях. «Мы оказались заблокированы в поселке Новоурлядинский (Верхнеуральский район). Дорогу из деревни Шеметово замело снегом с полей, машина „садится“ в снег. Автобус вчера не смог проехать. Про полевую дорогу вообще говорить нечего. Люди не могут выехать в Верхнеуральск за продуктами и лекарствами, у ребенка заканчивается питание. В понедельник нам на работу в Челябинск. Пожалуйста, поспособствуйте расчистке единственной дороги до трассы сегодня/завтра, чтобы была возможность выехать!», — пишет местная жительница Юлия К. в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» социальной сети ВКонтакте. В комментариях к этой записи вскоре отписалась администрация Верхнеуральского района, сообщившая, что расчисткой дороги уже занимается администрация Сурменевского сельского поселения. Работу дорожной техники осложнили погодные условия, прежде всего, сильный ветер. Ранее сообщалось, что Челябинскую область на выходных накроют метели. Дорожные службы заверили, что подрядчики усилят работу по очистке от снега трасс и обочин. Патрулирование дорог ведется круглосуточно.