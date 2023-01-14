Тюменский сенатор Совфеда РФ прояснил истинный смысл послания США к россиянам

15 января 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Тараканов увидел в послании приоритеты США Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В США начали поиск и вербовку шпионов для разрушения политического строя в России. Именно такой смысл вложен в обращение американского посольства к россиянам, о чем в своем telegram-канале заявил Павел Тараканов, сенатор Совета Федерации от Тюменской области. «Победить военным путем они не могут и понимают это. Экономику обвалить не выходит. Тотальная санкционная блокада не получается. Остается им только одно: искать предателей, формировать пятую колонну и пробовать раскачать ситуацию внутри России», — написал представитель Совфеда в своем посте. Тараканов уточнил, что в первую очередь спецслужбы США попытаются завербовать представителей творческой, экономической и политической элиты, а также тех, кто ценностно привязан к Западу. По его словам, сейчас следить стоит не за иностранными агентами, а за завербованными шпионами. «Мой личный опыт работы в Чечне в начале 2000-х очень убедительно доказал мне, что в военное время бдительности и предосторожности много не бывает», — дополнил сенатор. Ранее URA.RU сообщало, что американское посольство в Москве записало видеообращение для россиян, в котором сделало акцент на общности культур и конкуренции между странами. На это отреагировала Свердловский депутат Госдумы Жанна Рябцева, которая сравнила послание с анекдотом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США начали поиск и вербовку шпионов для разрушения политического строя в России. Именно такой смысл вложен в обращение американского посольства к россиянам, о чем в своем telegram-канале заявил Павел Тараканов, сенатор Совета Федерации от Тюменской области. «Победить военным путем они не могут и понимают это. Экономику обвалить не выходит. Тотальная санкционная блокада не получается. Остается им только одно: искать предателей, формировать пятую колонну и пробовать раскачать ситуацию внутри России», — написал представитель Совфеда в своем посте. Тараканов уточнил, что в первую очередь спецслужбы США попытаются завербовать представителей творческой, экономической и политической элиты, а также тех, кто ценностно привязан к Западу. По его словам, сейчас следить стоит не за иностранными агентами, а за завербованными шпионами. «Мой личный опыт работы в Чечне в начале 2000-х очень убедительно доказал мне, что в военное время бдительности и предосторожности много не бывает», — дополнил сенатор. Ранее URA.RU сообщало, что американское посольство в Москве записало видеообращение для россиян, в котором сделало акцент на общности культур и конкуренции между странами. На это отреагировала Свердловский депутат Госдумы Жанна Рябцева, которая сравнила послание с анекдотом.