За что у россиян могут забрать имущество

При использовании имущества не по назначению или при захламлении и нарушении прав других собственников суд может продать жилье. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко.
«Если здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа используют не по назначению или допускают захламление, недопустимое содержание и нарушение прав собственников других машиномест, уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение, затем назначает срок для устранения нарушения», — рассказала Елена Кудерко в разговоре с агентством «Прайм». Она добавила, что если собственник не желает устранять нарушения, то суд может продать имущество. В таком случае весь доход пойдет владельцу, кроме расходов за штрафы и судебный процесс.
С 1 марта 2023 года в России вступают в силу поправки в Гражданский кодекс. Они предусматривают наказания за неправильное использование имущества. Например, владелец квартиры может ее лишиться, если он создал там хостел. Владельцы гаражей могут лишиться своего имущества из-за создания там склада или бизнеса.
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