За что у россиян могут забрать имущество

Юрист: россияне могут лишиться имущества из-за его неправильного использования

15 января 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

Поправки в гражданский кодекс РФ вступят с 1 марта 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При использовании имущества не по назначению или при захламлении и нарушении прав других собственников суд может продать жилье. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко. «Если здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа используют не по назначению или допускают захламление, недопустимое содержание и нарушение прав собственников других машиномест, уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение, затем назначает срок для устранения нарушения», — рассказала Елена Кудерко в разговоре с агентством «Прайм». Она добавила, что если собственник не желает устранять нарушения, то суд может продать имущество. В таком случае весь доход пойдет владельцу, кроме расходов за штрафы и судебный процесс. С 1 марта 2023 года в России вступают в силу поправки в Гражданский кодекс. Они предусматривают наказания за неправильное использование имущества. Например, владелец квартиры может ее лишиться, если он создал там хостел. Владельцы гаражей могут лишиться своего имущества из-за создания там склада или бизнеса.

При использовании имущества не по назначению или при захламлении и нарушении прав других собственников суд может продать жилье. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко. «Если здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа используют не по назначению или допускают захламление, недопустимое содержание и нарушение прав собственников других машиномест, уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение, затем назначает срок для устранения нарушения», — рассказала Елена Кудерко в разговоре с агентством «Прайм». Она добавила, что если собственник не желает устранять нарушения, то суд может продать имущество. В таком случае весь доход пойдет владельцу, кроме расходов за штрафы и судебный процесс. С 1 марта 2023 года в России вступают в силу поправки в Гражданский кодекс. Они предусматривают наказания за неправильное использование имущества. Например, владелец квартиры может ее лишиться, если он создал там хостел. Владельцы гаражей могут лишиться своего имущества из-за создания там склада или бизнеса.