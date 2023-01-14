Самолет, на борту которого находилось 68 пассажиров и четыре члена экипажа, упал в Покхаре в Непале. Об этом сообщил представитель Yeti Airlines Сударшан Бартаула.
«Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, который вылетел в Покхару из Катманду, потерпел крушение в Покхаре района Каски в воскресенье утром», — рассказал Бартаула. Его слова приводит непальская газета The Kathmandu Post. Он также уточнил, что на самолете было 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
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Самолет, на борту которого находилось 68 пассажиров и четыре члена экипажа, упал в Покхаре в Непале. Об этом сообщил представитель Yeti Airlines Сударшан Бартаула. «Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, который вылетел в Покхару из Катманду, потерпел крушение в Покхаре района Каски в воскресенье утром», — рассказал Бартаула. Его слова приводит непальская газета The Kathmandu Post. Он также уточнил, что на самолете было 68 пассажиров и четыре члена экипажа.