14 января 2023

Самолет, в котором летели более 70 человек, разбился в Непале. Видео

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В Непале упал самолет с 72 двумя людьми на борту, сообщают в СМИ Фото:

Самолет, на борту которого находилось 68 пассажиров и четыре члена экипажа, упал в Покхаре в Непале. Об этом сообщил представитель Yeti Airlines Сударшан Бартаула.

«Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, который вылетел в Покхару из Катманду, потерпел крушение в Покхаре района Каски в воскресенье утром», — рассказал Бартаула. Его слова приводит непальская газета The Kathmandu Post. Он также уточнил, что на самолете было 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

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Самолет, на борту которого находилось 68 пассажиров и четыре члена экипажа, упал в Покхаре в Непале. Об этом сообщил представитель Yeti Airlines Сударшан Бартаула. «Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, который вылетел в Покхару из Катманду, потерпел крушение в Покхаре района Каски в воскресенье утром», — рассказал Бартаула. Его слова приводит непальская газета The Kathmandu Post. Он также уточнил, что на самолете было 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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