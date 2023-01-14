Вместе с танками Challenger 2 Британия отправит Украине боевые вертолеты

Великобритания отправит на Украину боевые вертолеты вместе с танками Challenger 2. Об это сообщает британская газета Daily Mirror.
«Высокопоставленный источник в обороне сообщил, что будет отправлено до четырех вертолетов Apaches и они будут следовать за 10 основными боевыми танками Challenger 2. Президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев умолял Запад поставлять танки и самолеты», — говорится в материале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 14 января Соединенное Королевство одобрило поставки танков Challenger 2.
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Великобритания отправит на Украину боевые вертолеты вместе с танками Challenger 2. Об это сообщает британская газета Daily Mirror. «Высокопоставленный источник в обороне сообщил, что будет отправлено до четырех вертолетов Apaches и они будут следовать за 10 основными боевыми танками Challenger 2. Президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев умолял Запад поставлять танки и самолеты», — говорится в материале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 14 января Соединенное Королевство одобрило поставки танков Challenger 2.