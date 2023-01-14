14 января 2023

При крушении самолета в Непале погибли все пассажиры, включая младенцев. Видео

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Четыре россиянина погибли во время крушения самолета в Непале, сообщается во СМИ Фото:

В Непале разбился самолет с четырьмя россиянами и тремя младенцами на борту. В результате крушения погибли все пассажиры. Об этом рассказали ТАСС в посольстве Непала в России.

«Среди пассажиров было четверо россиян», — говорится в сообщении. Во время крушения самолета все 68 пассажира и четыре члена экипажа погибли. В их числе было три младенца и четыре россиянина.

Самолет вылетел из Катманду в направлении Покхару. На борту было 68 человек и четыре члена экипажа.

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В Непале разбился самолет с четырьмя россиянами и тремя младенцами на борту. В результате крушения погибли все пассажиры. Об этом рассказали ТАСС в посольстве Непала в России. «Среди пассажиров было четверо россиян», — говорится в сообщении. Во время крушения самолета все 68 пассажира и четыре члена экипажа погибли. В их числе было три младенца и четыре россиянина. Самолет вылетел из Катманду в направлении Покхару. На борту было 68 человек и четыре члена экипажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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