Четыре россиянина погибли во время крушения самолета в Непале, сообщается во СМИ
В Непале разбился самолет с четырьмя россиянами и тремя младенцами на борту. В результате крушения погибли все пассажиры. Об этом рассказали ТАСС в посольстве Непала в России.
«Среди пассажиров было четверо россиян», — говорится в сообщении. Во время крушения самолета все 68 пассажира и четыре члена экипажа погибли. В их числе было три младенца и четыре россиянина.
Самолет вылетел из Катманду в направлении Покхару. На борту было 68 человек и четыре члена экипажа.
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