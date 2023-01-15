AFP: на месте крушения самолета в Непале найдены выжившие

После крушения самолета в Непале найдено 29 выживших, сообщается в СМИ
новость из сюжетаВ Непале разбился самолет с россиянами на борту
После падения самолета в Непале появились подробности о первых выживших. Об этом сообщает AFP News Agency.
«Подтверждено, что 29 человек погибли при катастрофе в Непале, некоторые выжили», — говорится в материале, опубликованном на странице агентства в Twitter. Ранее сообщалось, что все пассажиры авиарейса погибли.
Днем 15 января в Непале разбился самолет. На борту находились 68 пассажиров, четверо из которых — россияне.
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