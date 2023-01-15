AFP: на месте крушения самолета в Непале найдены выжившие

15 января 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

После крушения самолета в Непале найдено 29 выживших, сообщается в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Непале разбился самолет с россиянами на борту После падения самолета в Непале появились подробности о первых выживших. Об этом сообщает AFP News Agency. «Подтверждено, что 29 человек погибли при катастрофе в Непале, некоторые выжили», — говорится в материале, опубликованном на странице агентства в Twitter. Ранее сообщалось, что все пассажиры авиарейса погибли. Днем 15 января в Непале разбился самолет. На борту находились 68 пассажиров, четверо из которых — россияне.

После падения самолета в Непале появились подробности о первых выживших. Об этом сообщает AFP News Agency. «Подтверждено, что 29 человек погибли при катастрофе в Непале, некоторые выжили», — говорится в материале, опубликованном на странице агентства в Twitter. Ранее сообщалось, что все пассажиры авиарейса погибли. Днем 15 января в Непале разбился самолет. На борту находились 68 пассажиров, четверо из которых — россияне.