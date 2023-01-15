AFP: на месте крушения самолета в Непале найдены выжившие

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После крушения самолета в Непале найдено 29 выживших, сообщается в СМИ Фото:
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В Непале разбился самолет с россиянами на борту

После падения самолета в Непале появились подробности о первых выживших. Об этом сообщает AFP News Agency.

«Подтверждено, что 29 человек погибли при катастрофе в Непале, некоторые выжили», — говорится в материале, опубликованном на странице агентства в Twitter. Ранее сообщалось, что все пассажиры авиарейса погибли.

Днем 15 января в Непале разбился самолет. На борту находились 68 пассажиров, четверо из которых — россияне.

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После падения самолета в Непале появились подробности о первых выживших. Об этом сообщает AFP News Agency. «Подтверждено, что 29 человек погибли при катастрофе в Непале, некоторые выжили», — говорится в материале, опубликованном на странице агентства в Twitter. Ранее сообщалось, что все пассажиры авиарейса погибли. Днем 15 января в Непале разбился самолет. На борту находились 68 пассажиров, четверо из которых — россияне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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