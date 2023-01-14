14 января 2023
13 января 2023

В СК ХМАО завели дело из-за нападения пьяного пациента на врача

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Следователи завели уголовное дело из-за нападения пациента на врача Фото:

Следователи Лангепасского отдела возбудили уголовное дело из-за нападения пьяного пациента на врача в больнице Мегиона (ХМАО). Информация опубликована на сайте СУ СКР по ХМАО.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина одного из соседних государств. По версии следствия, 14 января 2023 года около 04 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, <…> схватил хирургические ножницы и попытался нанести ими не менее двух ударов дежурному врачу-хирургу, сопровождая свои действия угрозой убийством», — указано в сообщении. Врач оказал сопротивление.

Изначально мужчину доставили в больницу с улицы с подозрением на обморожение. Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в Мегионе сотрудники городского ОМВД спасли медицинский персонал больницы от нападения пьяных пациентов. Два инцидента произошло 13 января.

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Следователи Лангепасского отдела возбудили уголовное дело из-за нападения пьяного пациента на врача в больнице Мегиона (ХМАО). Информация опубликована на сайте СУ СКР по ХМАО. «Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина одного из соседних государств. По версии следствия, 14 января 2023 года около 04 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, <…> схватил хирургические ножницы и попытался нанести ими не менее двух ударов дежурному врачу-хирургу, сопровождая свои действия угрозой убийством», — указано в сообщении. Врач оказал сопротивление. Изначально мужчину доставили в больницу с улицы с подозрением на обморожение. Подозреваемый задержан. Ранее сообщалось, что в Мегионе сотрудники городского ОМВД спасли медицинский персонал больницы от нападения пьяных пациентов. Два инцидента произошло 13 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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