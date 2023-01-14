14 января 2023

Президент Украины Зеленский ввел санкции против свердловского барда Юрия Лозы

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Юрий Лоза попал под санкции Владимира Зеленского Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против свердловского барда Юрия Лозы. Об этом сообщается в указе, который опубликован на сайте украинского лидера.

«Лоза Юрий Эдуардович попал под персональные ограничительные меры. Санкции будут действовать 10 лет», — говорится в сообщении указа. Ему заблокировали счета и запретили въезд на территорию страны.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против певицы Клавы Коки, актрисы Юлии Михалковой и экс-лидера «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца. Им запретили приезжать на Украину и приобретать недвижимость на территории страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против свердловского барда Юрия Лозы. Об этом сообщается в указе, который опубликован на сайте украинского лидера. «Лоза Юрий Эдуардович попал под персональные ограничительные меры. Санкции будут действовать 10 лет», — говорится в сообщении указа. Ему заблокировали счета и запретили въезд на территорию страны. Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против певицы Клавы Коки, актрисы Юлии Михалковой и экс-лидера «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца. Им запретили приезжать на Украину и приобретать недвижимость на территории страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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