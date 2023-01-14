Президент Украины Зеленский ввел санкции против свердловского барда Юрия Лозы

Юрий Лоза попал под санкции Владимира Зеленского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против свердловского барда Юрия Лозы. Об этом сообщается в указе, который опубликован на сайте украинского лидера.

«Лоза Юрий Эдуардович попал под персональные ограничительные меры. Санкции будут действовать 10 лет», — говорится в сообщении указа. Ему заблокировали счета и запретили въезд на территорию страны.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против певицы Клавы Коки, актрисы Юлии Михалковой и экс-лидера «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца. Им запретили приезжать на Украину и приобретать недвижимость на территории страны.