В Челябинске продают банкетный зал за 50 млн рублей

15 января 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Зал для приема гостей может вместить 200 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске за 50 млн рублей продают банкетный зал. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается здание общей квадратуры 300 кв. м, оборудовано все для ресторанного бизнеса, банкет-холла. На данный момент функционирует в закрытом режиме только под мероприятия. Зал для приема гостей 2 этажа общей вместимостью 200 человек — 200 кв. м.Здание было построено в 2014 году по современным технологиям. В собственности участок земли семь соток, шикарная прогулочная зона, до центра города 10-15 минут», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления сообщил, что здание стоит 50 млн рублей, но дополнительно указал на возможность переговоров по цене. По адресу, указанному в объявлении: Челябинск, 5-я Электровозная улица, 2 (Ленинский район) сейчас находится банкетный зал «Цезарь». Недавно в Челябинске выставили на продажу фабрику мебели. Стоимость объекта составляет 110 млн рублей.

В Челябинске за 50 млн рублей продают банкетный зал. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается здание общей квадратуры 300 кв. м, оборудовано все для ресторанного бизнеса, банкет-холла. На данный момент функционирует в закрытом режиме только под мероприятия. Зал для приема гостей 2 этажа общей вместимостью 200 человек — 200 кв. м.Здание было построено в 2014 году по современным технологиям. В собственности участок земли семь соток, шикарная прогулочная зона, до центра города 10-15 минут», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления сообщил, что здание стоит 50 млн рублей, но дополнительно указал на возможность переговоров по цене. По адресу, указанному в объявлении: Челябинск, 5-я Электровозная улица, 2 (Ленинский район) сейчас находится банкетный зал «Цезарь». Недавно в Челябинске выставили на продажу фабрику мебели. Стоимость объекта составляет 110 млн рублей.