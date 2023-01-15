15 января 2023

Москалькова начала решать проблему пыток российских военных на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, москалькова татьяна
Москалькова передала дело о пытках следователям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала следователям информацию о жестоком обращении с российскими военнослужащими в плену. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Ранее омбудсмен заявила, что намерена разобраться с проблемой пыток в отношении солдат.

«Следователи проверят информацию, переданную родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой. При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных и их действиям будет дана правовая оценка», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что Москалькова призвала омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест обеспечить исполнение Женевской конвенции 1949 года украинской стороной. Она заявила об этом после получения видеоматериалов, где заснято издевательство над российскими военнослужащими в плену у ВСУ.

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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала следователям информацию о жестоком обращении с российскими военнослужащими в плену. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Ранее омбудсмен заявила, что намерена разобраться с проблемой пыток в отношении солдат. «Следователи проверят информацию, переданную родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой. При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных и их действиям будет дана правовая оценка», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Москалькова призвала омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест обеспечить исполнение Женевской конвенции 1949 года украинской стороной. Она заявила об этом после получения видеоматериалов, где заснято издевательство над российскими военнослужащими в плену у ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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