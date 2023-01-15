Москалькова начала решать проблему пыток российских военных на Украине

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала следователям информацию о жестоком обращении с российскими военнослужащими в плену. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Ранее омбудсмен заявила, что намерена разобраться с проблемой пыток в отношении солдат.
«Следователи проверят информацию, переданную родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой. При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных и их действиям будет дана правовая оценка», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что Москалькова призвала омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест обеспечить исполнение Женевской конвенции 1949 года украинской стороной. Она заявила об этом после получения видеоматериалов, где заснято издевательство над российскими военнослужащими в плену у ВСУ.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала следователям информацию о жестоком обращении с российскими военнослужащими в плену. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Ранее омбудсмен заявила, что намерена разобраться с проблемой пыток в отношении солдат. «Следователи проверят информацию, переданную родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой. При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных и их действиям будет дана правовая оценка», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Москалькова призвала омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест обеспечить исполнение Женевской конвенции 1949 года украинской стороной. Она заявила об этом после получения видеоматериалов, где заснято издевательство над российскими военнослужащими в плену у ВСУ.