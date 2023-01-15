Москалькова начала решать проблему пыток российских военных на Украине

15 января 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Москалькова передала дело о пытках следователям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала следователям информацию о жестоком обращении с российскими военнослужащими в плену. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Ранее омбудсмен заявила, что намерена разобраться с проблемой пыток в отношении солдат. «Следователи проверят информацию, переданную родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой. При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных и их действиям будет дана правовая оценка», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Москалькова призвала омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест обеспечить исполнение Женевской конвенции 1949 года украинской стороной. Она заявила об этом после получения видеоматериалов, где заснято издевательство над российскими военнослужащими в плену у ВСУ.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала следователям информацию о жестоком обращении с российскими военнослужащими в плену. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Ранее омбудсмен заявила, что намерена разобраться с проблемой пыток в отношении солдат. «Следователи проверят информацию, переданную родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой. При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных и их действиям будет дана правовая оценка», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Москалькова призвала омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест обеспечить исполнение Женевской конвенции 1949 года украинской стороной. Она заявила об этом после получения видеоматериалов, где заснято издевательство над российскими военнослужащими в плену у ВСУ.