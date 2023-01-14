Москалькова намерена решить проблему пыток российских военных на Украине

14 января 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

По словам Татьяны Москальковой, Киев нарушает договор о запрете насилия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Призываю омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест потребовать от Киева не применять пытки в отношении российских военнослужащих попавших в плен. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Призываю уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года», — написала Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, этот договор запрещает применять пытки. Москалькова рассказала, что получила материалы от родственников попавших в плен российских бойцов, где засняты издевательства над ними. «Верю в то, что как уже не раз бывало, вместе с Министерством обороны и ФСБ, нам удастся вернуть ребят», — подчеркнула она. Также она сообщили, что намерена обратиться по этому поводу в правоохранительные органы. Российские военные, находящиеся в плену ВСУ, подвергались избиениям и содержались в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью, опубликованном в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных». Ранее в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают российских военных, попавших в плен. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Призываю омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест потребовать от Киева не применять пытки в отношении российских военнослужащих попавших в плен. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Призываю уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года», — написала Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, этот договор запрещает применять пытки. Москалькова рассказала, что получила материалы от родственников попавших в плен российских бойцов, где засняты издевательства над ними. «Верю в то, что как уже не раз бывало, вместе с Министерством обороны и ФСБ, нам удастся вернуть ребят», — подчеркнула она. Также она сообщили, что намерена обратиться по этому поводу в правоохранительные органы. Российские военные, находящиеся в плену ВСУ, подвергались избиениям и содержались в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью, опубликованном в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных». Ранее в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают российских военных, попавших в плен. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса.