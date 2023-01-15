Сенатор Клишас раскритиковал мягкую политику МИД РФ

МИД РФ ведет слишком мягкую политику по отношению к странам Евросоюза, несмотря на их «открытую дискриминацию» россиян. Так на заявление российского МИД о «невыполнимых условиях» для получения россиянами шенгенских виз отреагировал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своих соцсетях.
«Мы до сих пор не можем добиться от нашего МИДа внятной позиции — какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Председатель комитета Совфеда призвал российских дипломатов к тому, чтобы сделать правила для выдачи виз иностранцам зеркальными, и даже невыполнимыми. «От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям», — заключил Клишас, отметив, что только так можно защитить права граждан России.
Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что требования для оформления виз, которые Евросоюз предъявляет россиянам, часто являются невыполнимыми. По словам Иванова, некоторые страны Евросоюза просят от россиян документы и справки заграничного образца, что в нынешних условиях санкций — нереально, сообщает RT.
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МИД РФ ведет слишком мягкую политику по отношению к странам Евросоюза, несмотря на их «открытую дискриминацию» россиян. Так на заявление российского МИД о «невыполнимых условиях» для получения россиянами шенгенских виз отреагировал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своих соцсетях. «Мы до сих пор не можем добиться от нашего МИДа внятной позиции — какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Председатель комитета Совфеда призвал российских дипломатов к тому, чтобы сделать правила для выдачи виз иностранцам зеркальными, и даже невыполнимыми. «От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям», — заключил Клишас, отметив, что только так можно защитить права граждан России. Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что требования для оформления виз, которые Евросоюз предъявляет россиянам, часто являются невыполнимыми. По словам Иванова, некоторые страны Евросоюза просят от россиян документы и справки заграничного образца, что в нынешних условиях санкций — нереально, сообщает RT.