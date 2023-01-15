15 января 2023

МИД РФ одним словом описал визовые требования к россиянам в ЕС

В МИД РФ заявили о невыполнимых визовых требованиях для граждан России в ЕС
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Для получения виз ЕС россиянам выдвигают невыполнимые условия, отметил Евгений Иванов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Требования для оформления виз, которые Евросоюз предъявляет россиянам, часто являются «невыполнимыми». С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия», — заявил Иванов в разговоре с ТАСС. Замминистра иностранных дел пояснил, что ряд европейских стран часто требует от россиян оплату визовых сборов через свои банки или медицинский полис иностранного образца, что в нынешних условиях санкций является «крайне проблематичным».

Европейские страны начали вводить санкции против российской стороны, в том числе и против российских туристов, после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. В частности, Евросоюз усилил меры проверок и контроля для россиян, желающих получить шенгенскую визу. А также увеличил стоимость получения таких виз краткосрочного образца с 35 до 80 евро.

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Требования для оформления виз, которые Евросоюз предъявляет россиянам, часто являются «невыполнимыми». С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. «Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия», — заявил Иванов в разговоре с ТАСС. Замминистра иностранных дел пояснил, что ряд европейских стран часто требует от россиян оплату визовых сборов через свои банки или медицинский полис иностранного образца, что в нынешних условиях санкций является «крайне проблематичным». Европейские страны начали вводить санкции против российской стороны, в том числе и против российских туристов, после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. В частности, Евросоюз усилил меры проверок и контроля для россиян, желающих получить шенгенскую визу. А также увеличил стоимость получения таких виз краткосрочного образца с 35 до 80 евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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