В Челябинской области отремонтируют десятки дорог

На дорожных ремонтах в рамках нацпроекта освоят более пяти миллиардов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области сформировали список дорог местного и регионального значения, которые отремонтируют в рамках нацпроекта в 2023 году. Как сообщили в пресс-службе миндора региона, в рамках нацпроекта потратят более пяти миллиардов рублей.

«На дорожные работы в рамках нацпроекта в 2023 году планируется потратить свыше пяти миллиардов рублей. Объем средств федеральной поддержки составляет 1,9 миллиарда», — рассказали на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта области.

Общая протяженность дорог, которые будут ремонтироваться, превысит 189 километров. В Челябинске продолжится строительство новых участков дорог на трех улицах: улице 2-я Эльтонской от улицы Трашутина до берега Первого озера, улице Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска, улице Бейвеля от улицы С. Юлаева до Краснопольского проспекта. Региональные власти отремонтируют мост через реку Миасс у поселка Першино (улица Северный луч). Общая протяженность составит более пяти километров.

Среди крупных объектов, которые будут от ремонтированы, дорога Кузяшева—Акбашева—Марксист (протяженность участка 19,6 м), дорога Черноречье—Чесма—Варна—Карталы—Бреды (общая протяженность нескольких участков 15,4 км), Южноуральск—Магнитогорск (5,5 км). В Магнитогорске ремонт будет проводиться на семи объектах протяженностью более 11 километров.

За пять лет по программе нацпроекта в области отремонтировали более 1000 километров автодорог. В 2022 году на территории региона работы вели на 66 объектах, на которых было освоено 4,7 миллиарда рублей.