Махонин меняет руководителя своей пресс-службы

16 января 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Николай Иванов будет работать в прямом подчинении губернатору Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель пермского «Центра управления регионом» Екатерина Набатова займет пост заместителя главы администрации губернатора Пермского края. В новой должности она будет курировать информационный блок. Занимающий сейчас эту должность Николай Иванов перейдет на позицию советника губернатора Дмитрия Махонина. «В администрации губернатора Пермского края может смениться заместитель, курирующий информационную политику. Сейчас замруководителя администрации губернатора, курирующим информационную политику, является Николай Иванов. Его сменит руководитель краевого Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Набатова», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Николай Иванов подтвердил информацию. По его словам, в статусе советника он займется аналитикой в прямом подчинении губернатору. Екатерина Набатова не ответила на сообщение корреспондента URA.RU. Иванов работает в команде Махонина с марта 2020 года.

Руководитель пермского «Центра управления регионом» Екатерина Набатова займет пост заместителя главы администрации губернатора Пермского края. В новой должности она будет курировать информационный блок. Занимающий сейчас эту должность Николай Иванов перейдет на позицию советника губернатора Дмитрия Махонина. «В администрации губернатора Пермского края может смениться заместитель, курирующий информационную политику. Сейчас замруководителя администрации губернатора, курирующим информационную политику, является Николай Иванов. Его сменит руководитель краевого Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Набатова», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Николай Иванов подтвердил информацию. По его словам, в статусе советника он займется аналитикой в прямом подчинении губернатору. Екатерина Набатова не ответила на сообщение корреспондента URA.RU. Иванов работает в команде Махонина с марта 2020 года.