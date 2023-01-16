Зеленский воспользуется дружбой с премьером Канады ради танков Leopard 2

Подоляк заявил, что Зеленский попросит немецкие танки Leopard 2 у Канады
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк
Владимир Зеленский попросит у Канады немецкие танки Leopard 2 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен просить немецкие танки Leopard 2 у премьер-министра Канады, с которым у него дружеские отношения. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ранее немецкие власти выступили против поставок Украине танков, в том числе и через посредников.

«Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки [Leopard 2]», — сказал Михаил Подоляк в интервью британской газете The Globe and Mail. Глава офиса президента Зеленского заявил, что для этого ожидает от властей Германии необходимое разрешение.

В конце прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц отказал Киеву в поставках танков Leopard 2. Он отмечал, что для такой меры поддержки украинской стороны необходимо согласование с западными партнерами. Спустя время немецкое правительство изменило свою позицию и заявило, что передачу танков Украине «нельзя исключать». О готовности передать Украине немецкие танки уже заявлял ряд лидеров европейских стран, в частности Польши и Финляндии.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен просить немецкие танки Leopard 2 у премьер-министра Канады, с которым у него дружеские отношения. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ранее немецкие власти выступили против поставок Украине танков, в том числе и через посредников. «Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки [Leopard 2]», — сказал Михаил Подоляк в интервью британской газете The Globe and Mail. Глава офиса президента Зеленского заявил, что для этого ожидает от властей Германии необходимое разрешение. В конце прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц отказал Киеву в поставках танков Leopard 2. Он отмечал, что для такой меры поддержки украинской стороны необходимо согласование с западными партнерами. Спустя время немецкое правительство изменило свою позицию и заявило, что передачу танков Украине «нельзя исключать». О готовности передать Украине немецкие танки уже заявлял ряд лидеров европейских стран, в частности Польши и Финляндии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...