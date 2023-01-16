Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ к наступлению

США будут готовить украинских солдат в Германии, отметил Марк Милли Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США намерены обучать новобранцев украинской армии в Германии, чтобы подготовить их к наступлению на Россию. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли. По его словам, такая мера позволит украинцам перейти в наступление и лучше защищать свою страну.

«Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории. [Обучение украинских солдат] будет происходить на протяжении от пяти до восьми недель», — сказал Милли в интервью газете The Washington Post, отметив, что таким образом Соединенные Штаты хотят дать украинцам возможность успешно защищать свою страну.

Ранее США уже начали обучение украинских солдат в Германии. Подготовку пройдут около 500 солдат ВСУ. А генерал Милли, в свою очередь, выражал намерение лично посетить полигон.