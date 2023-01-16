Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ к наступлению

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
США будут готовить украинских солдат в Германии, отметил Марк Милли Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США намерены обучать новобранцев украинской армии в Германии, чтобы подготовить их к наступлению на Россию. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли. По его словам, такая мера позволит украинцам перейти в наступление и лучше защищать свою страну.

«Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории. [Обучение украинских солдат] будет происходить на протяжении от пяти до восьми недель», — сказал Милли в интервью газете The Washington Post, отметив, что таким образом Соединенные Штаты хотят дать украинцам возможность успешно защищать свою страну.

Ранее США уже начали обучение украинских солдат в Германии. Подготовку пройдут около 500 солдат ВСУ. А генерал Милли, в свою очередь, выражал намерение лично посетить полигон.

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США намерены обучать новобранцев украинской армии в Германии, чтобы подготовить их к наступлению на Россию. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли. По его словам, такая мера позволит украинцам перейти в наступление и лучше защищать свою страну. «Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории. [Обучение украинских солдат] будет происходить на протяжении от пяти до восьми недель», — сказал Милли в интервью газете The Washington Post, отметив, что таким образом Соединенные Штаты хотят дать украинцам возможность успешно защищать свою страну. Ранее США уже начали обучение украинских солдат в Германии. Подготовку пройдут около 500 солдат ВСУ. А генерал Милли, в свою очередь, выражал намерение лично посетить полигон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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