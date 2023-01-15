Прокуратура обязала мэра Чебаркуля вернуть тепло в школу

Прокуратура обязала мэра Чебаркуля (Челябинская область) Светлану Виноградову вернуть тепло замерзающим детям школы № 76. Надзорное ведомство узнало о холоде в классах из публикации URA.RU. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Главе Чебаркуля внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений. Чебаркульская городская прокуратура провела проверку по размещенной в СМИ информации о нарушениях в деятельности МБОУ № 76. В ходе надзорных мероприятий указанные в публикации доводы подтвердились», — заявили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В деятельности школы прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что в ряде помещений не соблюдались требования температурного режима.
После прокурорского представления Виноградовой в школе заменили радиаторы отопления. В настоящее время температура в классах соответствует всем требованиям, отмечают в прокуратуре.
Ранее родители учеников школы №76 пожаловались, что их дети мерзнут. Столбик термометра, по их словам, в классах и столовой не превышал 14 градусов.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».