Прокуратура обязала мэра Чебаркуля вернуть тепло в школу

После прокурорского представления Светлане Виноградовой, в школе заменили радиаторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура обязала мэра Чебаркуля (Челябинская область) Светлану Виноградову вернуть тепло замерзающим детям школы № 76. Надзорное ведомство узнало о холоде в классах из публикации URA.RU. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Главе Чебаркуля внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений. Чебаркульская городская прокуратура провела проверку по размещенной в СМИ информации о нарушениях в деятельности МБОУ № 76. В ходе надзорных мероприятий указанные в публикации доводы подтвердились», — заявили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В деятельности школы прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что в ряде помещений не соблюдались требования температурного режима.

После прокурорского представления Виноградовой в школе заменили радиаторы отопления. В настоящее время температура в классах соответствует всем требованиям, отмечают в прокуратуре.

Ранее родители учеников школы №76 пожаловались, что их дети мерзнут. Столбик термометра, по их словам, в классах и столовой не превышал 14 градусов.